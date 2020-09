Elezioni a Villafranca, ecco gli eletti in Consiglio comunale

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Prosegue la carica del Sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, che con il 70,71% dei voti ha superato nettamente lo sfidante Fabrizio Mazzoni. Per quel che riguarda la composizione del nuovo consiglio comunale, che potrebbe comunque subire delle modifiche per la facoltà di ognuno di rifiutare l’incarico, otto sono i consiglieri per la maggioranza (lista “Villafranca Libera”), quattro per la minoranza (lista “Villafranca coraggiosa”).

Di seguito il dettaglio:

Villafranca libera (1.958 voti; percentuale 70,71 %)

BERNARDI Loris 305; 22,18% VANNINI Sandro 200; 14,55% SIMI Giammarco 147; 10,69% VIETINA Alice 109; 7,93% GIACOPINELLI Diego 102; 7,42% PIOLA Antimo 100; 7,27% GALEOTTI Veronica 99; 7,20% RAZZOLI Chiara 94; 6,84%

Villafranca coraggiosa (811; 29,29%)