Bugliani confermato consigliere regionale, ma per lui potrebbe arrivare un posto nella giunta Giani

MASSA-CARRARA – Giacomo Bugliani è stato riconfermato consigliere regionale. L’esponente del Pd apuano ha raccolto 11.625 preferenze nella tornata elettorale regionale del 20-21 settembre. Una riconferma che però potrebbe valere molto di più: Bugliani, infatti, potrebbe entrare come assessore nella prossima giunta regionale guidata dal neo-governatore Eugenio Giani che ha vinto col 48% (la sua avversaria principale, Susanna Ceccardi, che guidava il centrodestra toscano è stata votata dal 40% dei votanti).

Nelle scorse settimane il segretario provinciale del Pd, Enzo Manenti, aveva chiesto esplicitamente un posto in giunta per un apuano dopo anni di assenza. E questa persona potrebbe essere proprio Bugliani. In tal caso, in Consiglio regionale entrerebbe il secondo dei non eletti del Pd o, meglio, la seconda dei non eletti. Si tratta, infatti, di Roberta Crudeli, operatrice sanitaria carrarese e consigliera comunale, che ha raccolto oltre 5mila preferenze. Bugliani è stato anche il candidato apuano più votato.