Referendum, anche a Massa-Carrara vince il “sì” con il 67,9%

MASSA-CARRARA – Confermati a Massa-Carrara i risultati del referendum costituzionale. Con 143 sezioni scrutinate finora su 261 totali, il “sì” ha ottenuto il 67,9% dei voti contro il 32,1% del “no”. Dati molti vicini a quelli nazionali (69,25%; 30,75%).

Per quel che riguarda l’affluenza, la media provinciale è stata del 60,46%. Percentuali alte in particolare modo in Lunigiana, dove i comuni di Filattiera, Tresana e Villafranca in Lunigiana registrano rispettivamente il 74,02%, 74,08% e 78,54%. Affluenza bassa, invece, nei comuni di Fosdinovo (56,34%) e di Carrara (57,38%). Di poco superiore a Massa (59,25%) e Montignoso (58,59%).