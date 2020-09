Elezioni Toscana, affluenza delle 23. Regionali al 39,33% a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Alle 23, il 45,89% per cento dei toscani e delle toscane aventi diritto al voto si è recato alle urne per eleggere presidente e consiglieri della Regione: 1.371.001 su 2.845.816. La provincia di Massa-Carrara chiude la prima giornata di elezioni regionali registrando una percentuale di voto del 39,33%: 67.434 votanti su 171.462.

A Villafranca in Lunigiana (dove si vota anche per le elezioni amministrative) si conferma la maggiore affluenza alle urne. Quasi la metà della popolazione votante si è recata ad un seggio (49,92%). A Zeri invece il dato più basso di tutta la provincia, lo 22,12%.

Referendum. Il Ministero dell’Interno registra un’affluenza del 39,44% per le votazioni del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Percentuale più bassa di quella registrata a Massa-Carrara nella quale si sono espressi per il sì o per il no alla riduzione dei parlamentari il 43,48% degli apuani aventi diritto di voto.

Per avere un quadro definitivo sulle affluenze si dovrà attendere domani: i seggi riapriranno infatti alle 7 e si potrà votare fino alle 15.