Elezioni regionali, primi exit poll: in Toscana avanti il centrosinistra con Giani

MASSA-CARRARA – Primi exit poll realizzati dalla Rai per le elezioni regionali della Toscana. Secondo lo studio del Consorzio Opinio il candidato del centrosinistra Eugenio Giani sarebbe davanti al candidato del centrodestra Susanna Ceccardi. La forbice per Giani va dal 43,5% al 47% mentre quella della Ceccardi va dal 40 al 44%.

Sempre secondo questo exit poll la candidata presidente del Movimento 5 Stelle Irene Galletti avrebbe una forbice tra il 4,5% e il 6,5%, mentre il candidato di Toscana a Sinistra Tommaso Fattori tra il 2% e il 4%

Nelle altre regione invece situazioni più chiare tranne in Puglia dopo Raffaele Fitto e Michele Emiliano si giocherebbero la presidenza con un testa a testa. In Veneto Luca Zaia molto avanti, così come in Liguria Giovanni Toti, nelle Marche Francesco Acquaroli, in Campania Vincenzo De Luca.