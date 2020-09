Domenica e lunedì a Villafranca si elegge anche il nuovo sindaco: scontro Bellesi-Mazzoni. Ecco tutti i candidati

LUNIGIANA – Non solo elezioni regionali, non solo referendum. A Villafranca in Lunigiana domenica e lunedì sarà anche tempo di elezioni comunali. Il 20 e 21 settembre infatti i cittadini di Villafranca, gli unici della provincia di Massa-Carrara, andranno al voto anche per eleggere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali del comune lunigianese. Lo scontro è tra l’attuale primo cittadino, Filippo Bellesi, a capo della lista “Villafranca Libera”, lista di centrodestra, e Fabrizio Mazzoni, alla guida di “Villafranca coraggiosa”, lista di centrosinistra.

A fianco di Bellesi volti conosciuti ma anche qualche novità. Nel dettaglio: Diego Giacopinelli, dirigente; Veronica Galeotti, infermiera; Alice Vietina, impiegata; Antimo Piola, pensionato; Loris Bernardi, assicuratore; Chiara Razzoli, impiegata; Antonio Filippi, imprenditore; Silvia Musso, avvocato; Giammarco Simi, commercialista; Sandro Vannini, impiegato; Laura Battaglia, psicoterapeuta, Carmen Esposti, insegnante in pensione.

Con Mazzoni, invece, ci sono: Mirna Rossi, infermiera; Maurizio Muri, medico; Giordano Grossi dipendente Enel; Annamaria Piola, casalinga; Alessandro Bronzini, studente; Claudio Giumelli, vigile urbano in pensione; Mario Armanetti dipendente Enel; Tamara Barbieri, impiegata; Davide Pugnana, storico dell’arte; Mario Guastalli ex direttore Della Società della salute; Elisa De Micheli, commessa; Emiliano Giusti, insegnante.