Rinizia la scuola, Tonlazzerini (Fi): “Troppe promesse non mantenute, inaccettabile”

MASSA – Un detto dice “voi fermatevi all’apparenza. Io scendo dopo alla sostanza”, «peccato – incalza il responsabile del Dipartimento cultura di Forza Italia Massa, Luca Tonlazzerini, riguardo all’apertura delle scuole di quest’oggi – qualcuno non abbia sposato questa filosofia».

«Slogan e promesse ci hanno accompagnati in tutta l’estate, dai banchi a rotelle al “tutti a scuola”, o ancora, “basta classi pollaio” si è passati, visto che la volpe non arrivava all’uva, come riporta un articolo di Tecnica della Scuola, alle affermazioni del candidato alle regionali Eugenio Giani – prosegue Tonlazzerini – Oggi (14 settembre 2020), nella nostra provincia è iniziato il nuovo anno scolastico ma quanto promesso, come sempre, non è stato mantenuto, e innumerevoli famiglie hanno toccato con mano la triste realtà, troppi studenti sono rimasti chiusi tra le mura delle proprie abitazioni, troppi studenti sono rientrati in condizioni precarie. Così nonostante la grande responsabilità dimostrata dal personale scolastico, dalle famiglie e dagli alunni ci troviamo costretti a navigare a vista e questo, a sei mesi dalla chiusura della scuola, è inaccettabile. È inaccettabile che non si permetta ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze di poter rientrare nelle proprie aule e questo grave disagio non farà altro che accentuare uno dei grandi problemi che travaglia il nostro paese: la dispersione scolastica, che ogni anno porta 100/150 mila studenti ad abbandonare la scuola e questo vuol dire essere responsabile di disuguaglianze sociali».

«È inaccettabile che i genitori debbano andare al lavoro con la mente occupata da ansie e preoccupazioni perché costretti a lasciare i propri figli, le proprie figlie a casa, da soli, incustoditi; si perché forse qualcuno tara gli altri utilizzando il proprio stile di vita ed è così lontano dalla “vita vera” da essersi dimenticato che non tutti hanno la possibilità di permettersi una persona qualificata che possa badare ai propri bimbi – spiega il responsabile del dipartimento cultura azzurro – È inaccettabile che alcune famiglie risiedenti in zone mal servite dalla connessione Internet debbano rinunciare all’istruzione dei propri figli, al diritto di istruzione. È inaccettabile che i Dirigenti scolastici, docenti e personale non possano svolgere, in serenità, salute e sicurezza, il proprio lavoro e debbano temere di incorrere in condanne penali o civili. È inaccettabile che i docenti, nonostante tutta la loro devozione, a causa di una scuola castrata non possano far germogliare e prosperare al meglio l’apprendimento, il sapere, il futuro dei loro alunni e delle loro alunne. È inaccettabile che il personale Ata, che riveste un ruolo cardine all’interno degli istituti scolastici, sia stato chiamato a compiere un tour de force, ad affrontare le sette fatiche di Ercole. È inaccettabile, e concludo, il trattamento riservato ai precari, trattati non più come persone, ma come zerbini ed è inutile ricordare che la mancanza di personale docente e non docente ricade sui nostri alunni, ad esempio la mancanza di insegnanti di sostegno, e per il momento nella nostra provincia nonostante le nomine da Gps, e quando pronunciamo queste tre lettere G, P, S, è meglio stendere un velo pietoso, risultano ancora circa 100 cattedre vuote, si traduce da una parte con persone che al momento non ricevono uno stipendio e dall’altra con ragazzi, ragazze, adolescenti che non possono usufruire di adeguati ausili, di adeguati supporti, bambini più fragili abbandonati a se stessi. Ancora, un sotto organico del personale Ata, si traduce in un disservizio per l’intera comunità scolastica, anche qui mi permetto di portare un esempio: se mancano i collaboratori scolastici avremo una sanificazione dei locali carente. Insomma – conclude Tonlazzerini – credo che la responsabilità, il lavoro, i sacrifici, la serietà dimostrata dalle famiglie, dal personale scolastico e dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze dovrebbe essere osservata anche da altri individui,soprattutto se sono coloro che dovrebbero governarci».