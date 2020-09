Aeroporto Cinquale, Mallegni (FI): «200 milioni agli scali minori per contenimento Covid-19»

MONTIGNOSO – «Un fondo con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020» da destinare «al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del covid-19», al fine di «garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari»: questo il contenuto dell’emendamento all’articolo 87bis del Decreto Agosto appena depositato dal senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, e ideato dopo il sopralluogo effettuato ieri presso l’aeroporto di Cinquale, a Massa, insieme al presidente dello scalo Alberto Pellegrini.

«Rispondo coi fatti ai bisogni del territorio. Noi di Forza Italia siamo fatti così», sottolinea Mallegni. «Del resto gli aeroporti che in ottica nazionale sono considerati minori, rappresentano invece asset strategici per i territori su cui insistono. Vale per Cinquale, ma in Tosana vale ad esempio anche per l’Elba».

Lo scalo massese, in particolare, secondo Mallegni è assolutamente un gioiello da potenziare: «Favorisce arrivi e partenze di utenze private, e la sua posizione rispetto alla Versilia e alla costa è strategica. In questi anni il turismo internazionale di fascia alta e altissima è cresciuto, ma l’aeroporto non ha la capacità oggi per comprendere tutto il bisogno di trasporto aereo che invece esiste. Perciò – attesta Mallegni – va potenziato. Noi dobbiamo favorire i collegamenti in un’ottica sistemica. Incentivarli, non limitarli. Cinquale in questo senso rappresenta un tassello fondamentale».