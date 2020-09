Piscina, Pd: «Doveva riaprire il 7 settembre, e invece…». Fi: «Colpa del centrosinistra»

MASSA – La società Alto Tirreno di Sarzana ha rinunciato alla gestione provvisoria della piscina comunale di viale Roma, ma l’amministratore Paolo Balloni, assessore allo sport, rassicura i cittadini: “La riapertura dell’impianto, come da programmi, potrà con tutta probabilità avvenire nel corso della settimana entrante”. Nel merito della gestione dell’impianto interviene il consigliere Stefano Alberti: “La road map illustrata con ampi particolari dall’amministrazione comunale fissando la data del 7 settembre per la riapertura sembra arrestarsi al primo step. L’impianto natatorio pubblico di viale Roma è stato lasciato incredibilmente chiuso tutta l’estate a cittadini, atleti e turisti contrapponendo a questo dato inconfutabile la previsione di una nuova riapertura con una gestione provvisoria il 7 settembre, e l’avvio del percorso di realizzazione di un nuovo impianto natatorio con lo strumento del project financing. Strumento che lascia molti dubbi sia progettuali che economici : da un affidamento ventennale di gestione , dalle quote del mutuo che

saranno a carico del Comune e non della srl che realizzerà l’opera; dalla promessa realizzazione di una piscina coperta da 50 metri ci ritroviamo con due piscine da 25 metri;

una inserita nella nuova struttura, tra l’altro non idonea al nuoto sincronizzato e alla pallanuoto ed una scoperta a nord in ombra del nuovo edificio ( ma il CONI è stato coinvolto?). Si è cercata una soluzione complessa e dispendiosa e di incerta convenienza invece di una ristrutturazione meno onerosa e rispettosa di un impianto, memoria storica della nostra città, per inserire una struttura poco convincente dal punto di vista architettonico ed ambientale. Sarebbe stato troppo difficile riqualificare l’esistente che costerebbe molto meno alla comunità sia in fatto di soldi che di tempi?”

Per Forza Italia: “Il degrado della piscina Comunale di Massa – uno dei gioielli del nostro patrimonio cittadino – rappresenta uno dei tanti scempi amministrativi che il PD e la sinistra intera hanno lasciato in eredità alla nostra intera comunità massese. Soprattutto a chi era solito andarci e ai dipendenti rimasti senza lavoro. Senza alcuna vergogna e con immensa ipocrisia, proprio il PD si lamenta dell’attuale mancata riapertura facendo finta di non sapere che ciò è dovuto alle condizioni disastrate nelle quali la piscina è stata restituita alla città dall’ultimo gestore, al quale proprio la loro Giunta PD l’aveva affidata: la Sport Management”.

Il collettivo Massa Città in Comune commenta l’operato dell’assessore Paolo Balloni:”L’assessore Balloni è un amministratore che nella migliore delle ipotesi si può ritenere sfortunato: appena uscito da IMM Spa la fiera di Carrara è finita sull’orlo della liquidazione, mentre a Massa abbiamo una piscina comunale nelle stesse condizioni.

Riguardo la struttura appare inutile il disegno portato avanti insieme al collega Marco Guidi che prevede un primo passaggio con l’assegnazione temporanea, fallita miseramente, e un secondo con un’operazione finanziaria che arricchisce i privati a scapito del pubblico. Massa è nella stessa situazione di Livorno perché identica era la società di gestione della piscina, mentre a Livorno il PD fa la scelta dell’assegnazione temporanea a Massa la Lega e Fratelli d’Italia copiano la medesima soluzione”.

“Per quanto ci riguarda condividiamo l’approccio dei nostri colleghi di “Buongiorno Livorno” e crediamo che oggi la soluzione innovativa sia ricominciare a valutare il ritorno ad una gestione pubblica diretta degli impianti sportivi. I nostri omologhi livornesi propongono di considerare una gestione comune fra più enti e noi pensiamo che Massa possa insieme a Montignoso, che è priva di una piscina comunale, decidere un percorso condiviso attraverso l’utilizzo di fondi europei per realizzare una struttura di eccellenza in Toscana.

Ci opporremo in ogni modo all’operazione finanziaria che è la copia esatta di quella realizzata con il NOA, serve una piscina comunale costruita con fondi pubblici e che sia un impianto sportivo moderno a supporto delle società che ruotano intorno al mondo del nuoto, invece lo sfortunato assessore Balloni appare particolarmente affezionato ai parchi acquatici dopo la fallimentare esperienza della Laguna delle orche”.