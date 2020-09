«Housing first: un progetto per dare una casa a otto persone senzatetto»

CARRARA – Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle comunica con soddisfazione l’avvio del progetto denominato “Housing first”: “Questo progetto, fortemente voluto dall’amministrazione, consentirà a otto persone “senzatetto”, presenti sul nostro territorio da tempo di avere la possibilità di dare una svolta alla propria vita.

Si tratta infatti di un percorso che prevede l’accoglienza di queste persone in due appartamenti condivisi dove verranno seguiti da mediatori ed operatori che dovranno aiutarli nella gestione del quotidiano, nella ricerca del lavoro e nel recupero di una propria autonomia economica per un pieno reinserimento sociale. Questa attività verrà svolta dalle associazioni che hanno vinto il bando e che hanno le competenze per tracciare un percorso di aiuto attraverso la definizione di strategie di vita individuali nelle quali questa amministrazione crede fortemente”.

“Questo strumento – continua il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle – si è rivelato utile per risolvere situazioni di disagio abitativo di alcuni cittadini che da anni vivono in roulottes fatiscenti, in un contesto addirittura privo di utenze e servizi igienici. Questa realtà, come peraltro quella delle persone abbandonate al Campo profughi, erano arcinote da anni anche dalle amministrazioni precedenti, se si considera che alcuni cittadini risiedono in quei luoghi dagli anni novanta ma nulla di concreto era mai stato fatto per loro. Crediamo quindi che l’assessore Anna Galleni stia perseguendo obiettivi importanti seppur con le difficoltà che nascono quando si lavora con bandi e gare trasparenti in un settore dove sono state ridisegnate regole e che sta ancora affrontando la difficile situazione dell’emergenza Coronavirus. Mentre qualcuno si affanna a gettar fango sul suo operato con fantasiose bugie o illazioni, noi riteniamo che il settore sociale in questi tre anni si stia profondamente innovando e che i fatti contino più di tante parole. Per questo motivo rinnoviamo all’assessore Galleni e all’amministrazione la nostra piena fiducia per quanto viene fatto in un ambito tanto delicato. Ringraziamo anche il settore sociale tutto per il grande lavoro portato avanti con competenza e professionalità, per l’impegno profuso in un periodo difficile che ha comportato e continua a comportare gestire l’emergenza insieme al quotidiano”.