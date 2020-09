Studenti disabili, Cofrancesco: «Il Comune di Massa ha fatto tutto ciò che poteva»

MASSA– In merito alle dichiarazioni rilasciate dalla consulta provinciale della disabilità e pubblicate dalla stampa, il presidente della Consulta Comunale delle Disabilità di Massa, Antonio Cofrancesco, tiene a sottolineare come tali affermazioni «non rispecchino la reale situazione nella città di Massa». La Consulta provinciale col suo presidente Pierangelo Tozzi aveva lamentato che gli studenti disabili sono stati «abbandonati» e che non c’è ancora «nessuna certezza su sostegno e trasporto».

«Posso affermare – replica Cofrancesco – dopo un approfondito confronto con gli assessori ai servizi sociali Amelia Zanti ed all’istruzione Nadia Marnica, che tutto ciò che era di competenza dell’amministrazione del Comune di Massa è stato fatto: