Mallegni e Marchetti (FI) all’assesore regionale Grieco: “Subito tavolo tecnico per le scuole”

TOSCANA- Nella giornata di ieri, 10 settembre, i rappresentati del partito politico Forza Italia hanno incontrato, a Viareggio, le famiglie preoccupate per la precaria situazione delle scuole italiane che dovranno riaprire il prossimo lunedì, 14 settembre.

Il dato che più allarma il senatore Massimo Mallegni, commisario regionale di Forza Italia, e Maurizio Marchetti, capogruppo regionale, promotori dell’istanza, è la mancata copertura dei posti di docenti.

“Gentilissima Assessore Grieco, sembra incredibile essere ancora in queste condizioni a pochi giorni dall’inizio delle Scuole. – si legge nell’istanza dei due esponenti di Forza Italia – Vi sono enormi difficoltà che gli istituti scolastici stanno riscontrando, in particolare nell’applicazione del protocollo per il rispetto delle misure di sicurezza relativa al Covid-19. Altra questione, forse più importante è la mancata copertura dei posti di Docente, soltanto nelle due province di Massa Carrara e Lucca 77 unità in meno.”

Con il “contingente Covid ridotto del 15%” il rischio, secondo Mallegni e Marchetti è quello di creazione di classi pollaio: “Il cosiddetto “contingente Covid” è stato prima ridotto del 15% e poi reso ancora più precario del “normale” contratto a tempo determinato. – prosegue l’istanza – Con questo metodo non si rimpiazzano i posti vacanti e si riducono necessariamente le Classi! La conseguenza è purtroppo esattamente il contrario delle linee guida che ascoltiamo da tempo circa la necessità di non fare le “classi pollaio”, avremo le “classi pollaio” e ovviamente meno classi!

“Nonostante tutto – concludono Mallegni e Marchetti – e nell’ottica di una collaborazione istituzionale e su sollecitazione degli istituti superiori, Barsanti e Matteucci e Carducci, siamo a richiedere con urgenza la convocazione di un tavolo tecnico regionale, anche alla presenza dei Dirigenti scolastici e dei Presidenti dei consigli d’istituto per le Scuole che insistono sul territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. Restiamo in attesa di un riscontro urgente.”