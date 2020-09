«Insulti e deturpato il nostro camper. Presentato esposto contro assessore e consigliera»

CARRARA – Dopo i fatti denunciati nella giornata di venerdì, quando un gruppo di ignoti a Carrara ha tentato di sfondare la porta di ingresso del comitato elettorale della Lega, il candidato al Consiglio regionale Nicola Pieruccini racconta quanto accaduto nella sera dello stesso giorno, sempre a Carrara centro. “Mi trovavo ad Avenza, ad un incontro con il sindaco De Pasquale sulla questione legata al ponte di via Menconi. Nel frattempo la nostra sede a Carrara era aperta e all’interno erano presenti alcune signore, la quali ricevevano insulti pesanti da parte di un gruppo di ragazzi. Tant’è che quando sono arrivato a Carrara ho trovato vigili urbani e carabinieri a presidiare piazza Accademia. A quel punto – spiega – abbiamo parcheggiato il camper in piazza, cosa che la legge permette di fare dalle 20 in poi. I ragazzi si sono allontanati e le forze dell’ordine sono andate via. Ma quando li ho visti assieparsi lungo i giardini dell’Accademia, ho pensato che sarebbero tornati indietro e ho chiamato il 113. Allora quei ragazzi si sono sparpagliati, hanno nuovamente circondato la piazza e da lì è nato un parapiglia. In attesa del 113 poi hanno imbrattato con vernice rossa il camper elettorale, che questa notte (venerdì notte, ndr.) stato riassestato in carrozzeria”.

“Ma il grosso problema – continua – è che mentre stavamo cercando di tranquillizzare la piazza insieme alle forze dell’ordine, lungo via Loris Giorgi è salita quasi la totalità della giunta di Carrara. L’assessore Andrea Raggi e la consigliera Marzia Paita si sono fermati di fianco a me e hanno iniziato a gridare, con tanto di insulti, che quei ragazzi avevano ragione, che noi dobbiamo “andare via da Carrara”. Ecco, questo è il modo in cui hanno deciso di affrontare un problema del genere in città. Questa mattina (sabato mattina, ndr.) mi sono recato in Commissariato per un esposto, con video che testimoniano quanto accaduto e da cui si sentono chiaramente gli insulti. Chiederò poi un incontro al sindaco per far dimettere questi personaggi e uno con il Prefetto per chiedere lo scioglimento della giunta di Carrara, perché non si possono permettere di affermare che un partito non ha diritto di stare a Carrara. E noi non possiamo mettere a rischio il nostro lavoro e la serenità famigliare perché le istituzioni non ci proteggono. Non siamo terroristi, come ci definiscono, ma padri e madri di famiglia che credono ancora nel paese e nella socialità del Paese. Aggiungo che non abbiamo ricevuto alcun messaggio di solidarietà per quanto successo”.

“Io continuerò a fare la mia campagna elettorale – conclude – La sezione di Carrara continuerà a restare aperta così come quella di Marina, e il camper e le vele continueranno a girare. Proseguiremo anche con il volantinaggio, sempre dando ordine di non raccogliere le provocazioni. Mi aspetto comunque una risposta dal sindaco, altrimenti dovrà darla alla Procura della Repubblica, al Prefetto, e anche ai tg nazionali”.

Raggi e Paita hanno poi affermato di non aver mai pronunciato le parole che Pieruccini ha attribuito loro.