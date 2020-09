Il viceministro dell’Istruzione Anna Ascani a Ca’ Michele

CARRARA – Domenica 6 settembre alle ore 11.00 a Ca’ Michele (loc. Bonascola) il Partito Democratico ospiterà il viceministro all’istruzione ed alla Ricerca, Anna Ascani, in un incontro nel quale si parlerà della situazione scolastica locale, e delle misure anti-covid19. «L’occasione della campagna elettorale – dicono dal partito – ci offre l’opportunità di mettere a confronto i candidati del PD, sindacati, docenti e rappresentanti degli studenti direttamente con il Governo per facilitare un dialogo e ricercare le soluzioni migliori per la nostra comunità».