Giorgia Meloni a Massa per sostenere la Ceccardi

MARINA DI MASSA – Giorgia Meloni in città per sostenere i candidati al consiglio regionale di Fratelli d’Italia e Susanna Ceccardi. Oggi dalle ore 11 a Marina di Massa davanti al pontile presso i gazebi di Fratelli d’Italia sarà presente l’Onorevole Giorgia Meloni insieme ai candidati al consiglio regionale Alessandro Amorese, Umberto Zangani, Manuela Aiazzi e Romina Baldoni, per incontrare cittadini e simpatizzanti. “La visita del leader di Fratelli d’Italia è un segnale di attenzione molto importante per il nostro territorio – afferma Marco Guidi, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Massa Carrara- è la dimostrazione di come Fratelli d’Italia voglia impegnarsi affinché le necessità della nostra provincia diventino centrali in Toscana”.