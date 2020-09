Cofrancesco (Toscana Civica): «Il cittadino al centro del dibattito politico»

MASSA – Riceviamo e pubblichiamo dal comitato elettorale di Antonio Cofrancesco, candidato al consiglio regionale per la lista “Toscana Civica”.

Si è svolto questa mattina il nostro primo incontro a Marina di Massa per presentare tra le persone il nostro programma elettorale per le elezioni regionali, che si svolgeranno il 20 e il 21 settembre. “Cambiamento” questo è il nostro obbiettivo, cambiare per rendere la Toscana efficiente su tutti i punti di vista.

I temi del programma che stanno a cuore a tutti noi e al candidato Antonio Cofrancesco di Toscana Civica per il Cambiamento: disabilità, scuola, ambiente, sicurezza e lavoro sono il punto di partenza del nostro progetto.

“Si fa tanta politica, ma mancano i fatti”, sono queste le parole di una signora, fermatasi al nostro stand questa mattina. Occorre un piano in cui bisogna credere, ma soprattutto occorre rispettarlo per il bene dei nostri cittadini.

Nei prossimi giorni il nostro Gazebo sarà presente insieme al candidato Antonio Cofrancesco, nelle zone di periferia e in tutta la provincia: Turano, Zone Montane, Romagnano, L.go Viale Roma, Piazza Stazione, Partaccia, Quercioli, Montignoso, Marina di Carrara, Carrara, Paesi della Lunigiana.

Il nostro motto: Il cittadino al centro del dibattito politico.