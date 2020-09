Benedetti (Forza Italia): «La mia battaglia per arrivare in Consiglio regionale»

MASSA-CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo da Stefano Benedetti (candidato al Consiglio regionale nella lista di Forza Italia).

Stefano Benedetti è nato a Massa il 3 agosto 1957.Svolge l’attività di libero professionista ed attualmente ricopre l’incarico di Presidente del Consiglio Comunale di Massa e quindi anche di consigliere di Forza Italia. Ha iniziato la sua attività politica nell’MSI, poi Alleanza Nazionale, Pdl e quindi Forza Italia, ottenendo l’elezione a Consigliere Comunale per ben quattro mandati amministrativi. Per due volte consecutive è risultato essere il candidato più votato, in termini di percentuale, di tutta Italia. In tutti questi anni di militanza politica ha tenuto fede ai valori del Centro Destra, alle idee ed alle tante battaglie portate avanti, sempre dalla parte dei cittadini e dei più deboli. A livello locale si è sempre fatto portavoce delle istanze e delle problematiche dei cittadini contro l’arroganza e l’incompetenza delle Amministrazioni di Centro Sinistra. E’ quasi impossibile riportare per intero tutte le battaglie affrontate e le migliaia di interpellanze presentate da Benedetti sempre e solo a fianco della cittadinanza, ma possiamo affermare Senza ombra di dubbio, che fino ad oggi è stato l’unico a rappresentare degnamente la popolazione all’interno del Consiglio Comunale di Massa.

Tra le battaglie più significative ricordiamo le seguenti :

-Valorizzazione, ristrutturazione e rilancio turistico dell’ Aeroporto di Cinquale

-Realizzazione del traforo della Foce (Massa-Carrara)

-Miglioramento trasporti regionali, in particolar modo della rete ferroviaria

-Chiusura di Massa Servizi

-Gaia Spa

-Campi nomadi

-Erosione ed ampliamento del Porto di Marina di Carrara

-Contro l’Ospedale Unico NOA

-Per una migliore Sanità pubblica

-Contro la Tassa sulla manutenzione dei fossi e dei fiumi

-Alloggi popolari agli Italiani

-Progetti e rilancio del turismo

Oggi Stefano Benedetti è candidato a Massa Carrara per Forza Italia alle elezioni regionali e chiede di nuovo la fiducia dei cittadini, garantendo come sempre il proprio impegno politico-amministrativo, non solo per realizzare tutti i progetti importanti della coalizione di Centro Destra, ma anche per fornire un contributo concreto alla battaglia portata avanti da Berlusconi per una vera e propria rivoluzione fiscale, giudiziaria ed un taglio netto alla burocrazia “Italiana” e quindi per superare una condizione complessiva drammatica e dannosa per tutta la cittadinanza.