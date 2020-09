Viabilità, Cofrancesco (Toscana Civica) in visita al personale del carcere di Massa

MASSA – Sabato mattina il candidato al Consiglio Regionale nella lista in appoggio alla candidata Susanna Ceccardi, Toscana Civica per il cambiamento Antonio Cofrancesco, ha fatto visita al personale della Casa di Reclusione di Massa. Dall’incontro sono emerse alcune problematiche che hanno bisogno di attenzione e che “sicuramente – è scritto nella nota stampa – porterà al vaglio dell’amministrazione comunale nella persona del sindaco Francesco Persiani”.

“Ho incontrato la direttrice Dr.ssa Bigi e la Comandante della Polizia Penitenziaria, Dr.ssa Cucca, la problematica emersa, sopra accennata, riguarderebbe la strada di via P.Pellegrini, percorsa giornalmente da centinaia di mezzi alcune volte a velocità sostenuta. Questa strada ha bisogno in entrambi i sensi di marcia di dissuasori di velocità, segnaletica verticale che indichi l’uscita dei mezzi di Polizia Penitenziaria. Va sottolineato che il pericolo reale potrebbe concretizzarsi nei giorni di colloquio, quando i famigliari dei detenuti attraversano la strada, in questo caso sarebbe opportuno indicare l’attraversamento pedonale con impianto semaforico”.

“C’è una forte sinergia – prosegue la nota – da parte del consigliere comunale e provinciale Cofrancesco ora candidato al Consiglio Regionale della Toscana, l’amministrazione comunale di Massa e i vertici dell’Istituto di Pena. Cofrancesco ha sempre sostenuto e lo ribadisce oggi, che il carcere “è un quartiere della città e va trattato in quanto tale”. In questo quartiere cittadino vivono circa 180 detenuti a cui va sommato l’intero personale di Polizia Penitenziaria, il personale sanitario, amministrativo contabile, assistenti sociali ed educatori”.

Cofrancesco tiene a sottolineare che “la buona politica è quella che si fa in mezzo alla gente, ascoltando tutte le categorie dei lavoratori, cercando di risolvere le problematiche evidenziate, ascoltando le persone svantaggiate, proprio per questo la settimana prossima visiterà l’intero istituto di pena dove incontrerà i detenuti”.