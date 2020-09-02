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Piscina comunale, 5G e Covid-19: se ne parla in consiglio comunale

Tutte le interpellanze in discussione alla seduta di lunedì 7 settembre alle 18.

di - 02 Settembre 2020 - 14:00

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Il Consiglio comunale di Massa in video-conferenzaFOTO D' ARCHIVIO

Il consiglio comunale di Massa è stato convocato per lunedì 7 settembre alle 18.  Di seguito l’ordine del giorno:

INTERPELLANZA SUL RIPRISTINO FREQUENZE E FASCE ORARIE LINEA 60 TPL
Relatore/i ALBERTI STEFANO

INTERPELLANZA – RICHIESTA INTERVENTI VIA DEI CAMPI A FORNO
Relatore/i ALBERTI STEFANO

INTERPELLANZA – DECORO, SPIAGGE LIBERE E RIFIUTI
Relatore/i DELL’ERTOLE DINA

INTERPELLANZA SU RIPARAZIONE ASFALTO VIA CASTAGNARA ALL’ALTEZZA
DEL CIVICO 280 SINO AL 180
Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA SU AGGIORNAMENTO 5G NEL NOSTRO TERRITORIO
COMUNALE
Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA SU RIPARAZIONE ASFALTO PIAZZA DELLA LIBERTA’ MIRTETO
Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA SU PROBLEMATICHE PISCINA
Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA SU PROGETTO DI FATTIBILITA’ REALIZZAZIONE SENSO UNICO
NELLE STRADE DI MIRTETO
Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA: RICHIESTA DI SEGNALETICA E DI INTERVENTI DI
REGOLAMENTAZIONE STRADALE IN VIA LUNGOFRIGIDO DI PONENTE.
Relatore/i ALBERTI STEFANO

INTERPELLANZA – RIENTRO A SCUOLA A SETTEMBRE 2020
Relatore/i DELL’ERTOLE DINA

INTERROGAZIONE SU SICUREZZA IDRAULICA DELLA ZONA CIRCOSTANTE IL
FOSSO CALATELLA (PARTACCIA)
Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE – VILLAGGIO UNRRA
Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERPELLANZA -SITUAZIONE PISCINA COMUNALE
Relatore/i DELL’ERTOLE DINA

INTERPELLANZA LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CARDUCCI
Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA BIANCA E
FOGNATURA NERA VIA POZZUOLI
Relatore/i DELL’ERTOLE DINA

INTERPELLANZA – PROBLEMATICHE CHIUSURA VIA ARNI PASSO DEL VESTITO
Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERROGAZIONE SULLA FRAZIONE DI MIRTETO
Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE SU AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI
FINANZIAMENTI PER AFFITTI E/O STRUTTURE MODULARI PER AVVIO ANNO
SCOLASTICO 2020/2021
Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE SU VIA DEI COLLI, VIA TECCHIONI E FONTANA DEL
BIANCOLINO
Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE SU VIA TINELLI E VIA APRILIA
Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE SUI CASI POSITIVI AL COVID 19
Relatore/i MOSTI ELENA

INTERROGAZIONE SU SITUAZIONE INFEZIONE DA NEW DELHI
Relatore/i MENCARELLI LUANA

INTERROGAZIONE SU PIANO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO, IL RIPRISTINO E LA TUTELA DELLA RISORSA AMBIENTALE
Relatore/i MENCARELLI LUANA

INTERROGAZIONE SU PROGETTO DI INTERVENTO PISCINA COMUNALE
Relatore/i MENCARELLI LUANA

INTERROGAZIONE SU INTENZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CIRCA L’AREA
AEREOPORTUALE DEL CINQUALE
Relatore/i MENCARELLI LUANA

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