Piscina comunale, 5G e Covid-19: se ne parla in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Massa è stato convocato per lunedì 7 settembre alle 18. Di seguito l’ordine del giorno:

INTERPELLANZA SUL RIPRISTINO FREQUENZE E FASCE ORARIE LINEA 60 TPL

Relatore/i ALBERTI STEFANO

INTERPELLANZA – RICHIESTA INTERVENTI VIA DEI CAMPI A FORNO

Relatore/i ALBERTI STEFANO

INTERPELLANZA – DECORO, SPIAGGE LIBERE E RIFIUTI

Relatore/i DELL’ERTOLE DINA

INTERPELLANZA SU RIPARAZIONE ASFALTO VIA CASTAGNARA ALL’ALTEZZA

DEL CIVICO 280 SINO AL 180

Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA SU AGGIORNAMENTO 5G NEL NOSTRO TERRITORIO

COMUNALE

Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA SU RIPARAZIONE ASFALTO PIAZZA DELLA LIBERTA’ MIRTETO

Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA SU PROBLEMATICHE PISCINA

Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA SU PROGETTO DI FATTIBILITA’ REALIZZAZIONE SENSO UNICO

NELLE STRADE DI MIRTETO

Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA: RICHIESTA DI SEGNALETICA E DI INTERVENTI DI

REGOLAMENTAZIONE STRADALE IN VIA LUNGOFRIGIDO DI PONENTE.

Relatore/i ALBERTI STEFANO

INTERPELLANZA – RIENTRO A SCUOLA A SETTEMBRE 2020

Relatore/i DELL’ERTOLE DINA

INTERROGAZIONE SU SICUREZZA IDRAULICA DELLA ZONA CIRCOSTANTE IL

FOSSO CALATELLA (PARTACCIA)

Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE – VILLAGGIO UNRRA

Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERPELLANZA -SITUAZIONE PISCINA COMUNALE

Relatore/i DELL’ERTOLE DINA

INTERPELLANZA LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CARDUCCI

Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERPELLANZA REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA BIANCA E

FOGNATURA NERA VIA POZZUOLI

Relatore/i DELL’ERTOLE DINA

INTERPELLANZA – PROBLEMATICHE CHIUSURA VIA ARNI PASSO DEL VESTITO

Relatore/i CARIOLI GABRIELE

INTERROGAZIONE SULLA FRAZIONE DI MIRTETO

Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE SU AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI

FINANZIAMENTI PER AFFITTI E/O STRUTTURE MODULARI PER AVVIO ANNO

SCOLASTICO 2020/2021

Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE SU VIA DEI COLLI, VIA TECCHIONI E FONTANA DEL

BIANCOLINO

Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE SU VIA TINELLI E VIA APRILIA

Relatore/i MENCHINI PAOLO

INTERROGAZIONE SUI CASI POSITIVI AL COVID 19

Relatore/i MOSTI ELENA

INTERROGAZIONE SU SITUAZIONE INFEZIONE DA NEW DELHI

Relatore/i MENCARELLI LUANA

INTERROGAZIONE SU PIANO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO, IL RIPRISTINO E LA TUTELA DELLA RISORSA AMBIENTALE

Relatore/i MENCARELLI LUANA

INTERROGAZIONE SU PROGETTO DI INTERVENTO PISCINA COMUNALE

Relatore/i MENCARELLI LUANA

INTERROGAZIONE SU INTENZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CIRCA L’AREA

AEREOPORTUALE DEL CINQUALE

Relatore/i MENCARELLI LUANA