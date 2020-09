«A Giani ho detto “patti chiari, amicizia lunga”. Più voti alla nostra lista, meno renziani in vista». Parla Daniele Canali

MASSA-CARRARA – In vista delle elezioni regionali del 20-21 settembre, La Voce Apuana, pubblica le interviste ai candidati al Consiglio regionale della provincia di Massa-Carrara. Oggi è il turno di Daniele Canali, insegnante e storico, candidato nella lista “Sinistra Civica Ecologista” che sostiene la candidatura a governatore di Eugenio Giani (centrosinistra).

Quali sono i tre punti programmatici che ritiene più importanti per lo sviluppo della provincia di Massa-Carrara attraverso l’intervento della Regione?

«Il lavoro è il punto programmatico dove l’intervento della regione, quando ben progettato e condiviso, risulta indispensabile. Il caso di Livorno dovrebbe aprire gli occhi a molte amministrazioni sonnecchianti. Altro punto è la viabilità e i collegamenti strutturali tra parti componenti del territorio provinciale. La viabilità è ferma agli anni sessanta. A volte muoversi all’interno del territorio provinciale è una vera avventura. Nel Mugello, invece…Terzo le strutture scolastiche. Abbiamo bisogno di un vero e proprio progetto fondato di un nuovo modello di edilizia scolastica».

Sanità, a fronte delle problematiche emerse durante il picco dell’emergenza Covid-19, in primis la scarsità di strutture e personale per affrontarla, che cosa del modello sanitario toscano deve rimanere e che cosa deve cambiare?

«Il modello sanitario toscano ha retto molto bene alla emergenza sanitaria Covid-19 ma ha mostrato alcuni limiti che occorre correggere rapidamente, quali la sottovalutazione dell’importanza di presidi ospedalieri su un territorio vasto e disorganico (nelle comunicazioni viarie) quali il nostro. Prima del Covid ho posto in maniera risoluta la contrarietà al taglio (fisico) del Monoblocco in assenza di dati tecnici seri e ho sostenuto la difesa dei presidi ospedalieri presenti sul territorio provinciale. Il Non non può rispondere da solo al bisogno diffuso di salute. Ho richiesto la presenza in zona di Speranza, ministro della salute, al quale la Saccardi avrebbe dovuto spiegare l’insensatezza di questi tagli. Per correttezza democratica ho avvisato il partito di maggioranza relativa che, dopo alcuni singulti e ore comuni di dibattito, ha convenuto sulle nostre posizioni. Ne è uscita una posizione forte e chiara che ci evita quella montagna di menzogne che ci spacciavano per necessità tecniche. Attendo smentite, casomai qualcuno volesse dire che è grazie a loro che…E’il momento di cambiare registro e smetterla di accettare passivamente i tagli per tutti in cambio dei favori per qualcuno. Ringrazio infine il lavoro straordinario della Pubblica Assistenza e altre associazioni di volontariato che, insieme a medici e paramedici, sono stati semplicemente straordinari; li bisogna potenziare e coordinare con un rilancio della funzione di presidio dei medici di base».

Restiamo in ambito sanitario, le liste d’attesa sono ancora troppo lunghe nella nostra provincia. Come risolvere?

«Le liste d’attesa così lunghe sono una vergogna per il sistema e insinuano il cattivo pensiero che se ne giovino le strutture private. Ho incontrato persone con attese bibliche o appuntamenti cui necessitava un viaggio tipo “Dagli Appennini alle Ande”. Quando questa pletora di burocrati infilati in sovrannumero negli uffici sanitari è incapace di fare prevalere il diritto delle persone e la loro dignità costituzionale, beh, qualche domanda me la pongo».

Ambiente, favorevole o contrario alla discarica di Cava Viti (o ex-Cava Fornace)? Si impegna ad avviare ex novo, come richiesto dai comitati cittadini, la procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il sito?

«La vicenda della cava Viti la conosco piuttosto bene. Dobbiamo porci il tema se contenga rifiuti o risorse. Dalle notizie sui mercati mondiali pare siano risorse, necessarie a numerosi processi produttivi e alla esecuzione corretta dei parametri ambientali. Le discariche sono un piccolo”business”senza futuro. Una politica lungimirante risolve i problemi e crea lavoro; per fare questo servono idee e determinazione».

Escavazione del marmo, è possibile un’estrazione sostenibile e se sì cosa può fare la Regione per attuarla?

«La Regione intanto deve risolvere il nodo gordiano di cosa sia una cava di materiale ornamentale e una cava di pietrisco. La voluta confusione ha favorito devastazioni ambientali mirate e consapevoli che costellano la toscana, ma non se ne parla. Se non si risolve questo punto, l’attenzione sarà solo su di noi, e questo è sbagliato. L’estrazione di marmo e pietre ad uso ornamentale deve essere sostenibile qualitativamente e quantitativamente. Ma non possiamo nasconderci dietro un dito. Vi risulta che sia stato fatto il ripristino nelle cave di inerti chiuse da tempo? O che siano stati bonificati i terreni compromessi in zona industriale? Bene, è quindi auspicabile iniziare subito un processo di qualificazione ambientale del tessuto estrattivo. Dovremmo avere imparato qualcosa dal passato, o no? Auspico infine che il Comune si riappropri delle proprie competenze, delegate ad altri enti da anni, col risultato visibile a tutti. Poi la regione si riappropri di Fidi Toscana che, in mano alle banche da i soldi a chi li ha e impedisce quindi l’innovazione alla piccola e media impresa. Unacava, una segheria, un laboratorio oggi o sono tecnologicamente avanzati e sicuri o non sono. E questo dipenderà molto da chi rappresenterà questo territorio».

Politica, chi è il candidato o la candidata più distante dal suo progetto politico e quello/a più vicino/a?

«”Io ballo da solo”. In questi tempi dichiaro di essere il peggior rappresentante della politica contemporanea, detesto i selfie e le frasi di circostanza, non fotografo il cibo, piuttosto lo mangio, in silenzio. Adoro discutere in maniera serrata e non mi convincono le lusinghe. Quindi, come ho detto a Giani, patti chiari, amicizia lunga. Più voti alla nostra lista, meno renziani in vista. Una maggioranza che rispecchi veramente lo spirito di una Toscana di tutti e per tutti. Credo che per ora possa bastare».