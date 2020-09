Regionali e sondaggi: Toscana sempre meno rossa, è testa a testa Giani-Ceccardi

TOSCANA – È un testa a testa la corsa a nuovo presidente della Regione Toscana. La partita è aperta, dice un sondaggio Winpoll-Cise commissionato dal Sole 24 Ore. Secondo la rilevazione, ci sarebbe una sostanziale parità tra il candidato di centrosinistra Eugenio Giani (43%) e quello del centrodestra, Susanna Ceccardi (42,5%). Una differenza di appena mezzo punto. Molto distaccata la candidata del M5s, Irene Galletti (8,3%). Agli altri candidati è attribuito un 6,2% complessivo.

Per quanto riguarda i singoli partiti, il sondaggio evidenzia come il primo partito in Toscana sia la Lega, seguito dal Pd. Di seguito le intenzioni di voto.

CENTROSINISTRA

Pd 22,6%; Sinistra Civica Ecologista 7,6%; Italia Viva 5,7%; Orgoglio Toscana 3,5%; altre liste a sostegno di Giani 2,2%.

CENTRODESTRA

Lega 24,1%; Fratelli d’Italia 11,8%; Forza Italia 5,4%; Toscana Civica 2,5%.

Movimento 5 Stelle 8,3%

Altre liste 6,3%