Cara Puntremal: “La scelta di Cavellini non è affatto condivisa”

PONTREMOLI – La decisione di Clara Cavellini di candidarsi alle prossime elezioni regionali con Italia Viva, nel centrosinistra a sostegno di Eugenio Giani, non è affatto condivisa da Cara Puntremal, lista civica da sempre orientata verso il centrodestra nel dare impulso alla propria azione di governo della Città di Pontremoli.

Cara Puntremal è al contrario convintamente impegnata – pur nell’ovvio rispetto di ogni sensibilità ed opinione diversa – a sostenere, in coerenza con il proprio percorso amministrativo presente e futuro, i candidati di centrodestra che si propongono, insieme a Susanna Ceccardi, di raggiungere lo storico risultato di un radicale cambio di rotta alla guida della Regione Toscana. Svolta da tempo auspicata e della cui necessità è prova lampante il fallimento di molte politiche regionali strategiche (soprattutto in materia di sanità, trasporti ed infrastrutture) che ha fortemente danneggiato i cittadini toscani in questi anni.

Ogni altra ricostruzione favoleggiata, o ancor peggio data per scontata, da rappresentanti di forze politiche, organi di stampa (anche nazionali!) o politologi improvvisati via social circa le posizioni di Cara Puntremal in questa tornata elettorale è dunque non solo del tutto fantasiosa, ma gravemente inveritiera.