Covid-19, l’appello dei Giovani Democratici: “Non è il momento di abbassare la guardia”

MASSA-CARRARA . I Giovani Democratici Massa-Carrara vogliono richiamare tutti, in modo particolare i più giovani, al rispetto delle regole per il contrasto alla diffusione del virus. «Stiamo vivendo un periodo complesso e delicato in cui la curva dei contagi è tornata a salire ed è quindi fondamentale non abbassare la guardia per non vanificare i sacrifici fatti durante il lockdown – scrivono in una nota – Questo è il momento della massima responsabilità perché i dati dimostrano che la battaglia contro il covid non è ancora finita».

«L’etá media delle persone contagiate si è abbassata e sono molti i casi di positività legati ai giovani di rientro dalle vacanze – continuano – Siamo consapevoli dell’importanza e della voglia di tornare alla normalità e alla socialità, però è fondamentale farlo rispettando alcune semplici ma importantissime regole: indossare la mascherina nei luoghi affollati, anche all’aperto dalle 18 alle 6, lavarsi e igienizzarsi spesso le mani, mantenere tra chi non è congiunto il distanziamento sociale di almeno un metro. Facciamo questi sacrifici per noi stessi, per i nostri cari e per gli altri, per non vanificare tutti gli sforzi dei mesi passati e per tornare presto alla quotidianità. Uniti possiamo farcela» concludono.