Barotti: «Orti Urbani al Pomario? Non credo che contribuiranno al decoro»

MASSA – «Ho appreso che Italia Nostra sezione di Massa Montignoso, avrebbe proposto, in occasione di un

incontro, all’assessore Guidi di realizzare, ricorrendo a finanziamenti regionali, degli orti urbani nell’area del Pomario. Tale idea mi lascia stupito visto che la medesima associazione ha, da sempre, sostenuto la necessità di ricostruire il Giardino Ducale perciò è difficile capire le ragioni di un progetto che pare essere un passo indietro – afferma il consigliere di minoranza Andrea Barotti – Gli orti urbani, già sperimentati con esiti non felici, non possono, certamente, ritenersi un intervento di recupero di un tassello importante della storia cittadina; ed ancora, non credo che contribuiranno a migliorare il decoro, né creeranno uno spazio comune a disposizione di tutta la Comunità».

«Penso – continua il consigliere – che Massa meriti ben più di un orto urbano, meriti uno spazio verde pregevole che ci ricordi il nostro passato; un passato, purtroppo, dimenticato ed in pericolo! Penso al portale del Pasquino e della Pasquina, a Villa Massoni, alle mura quattrocentesche del Castello, ai reperti archeologici lasciati in alcune casse, all’area ove sorgeva il Convento di Santa Chiara, alle mura della piastronata, all’ex Municipio, al palazzo Ducale assediato da impalcature (la Provincia non ha risorse sufficienti), a quanto resta (ormai poco) della Massa Picta, alle ex Colonie Marine. Credo che si debba combattere per ottenere il rispetto, la rinascita delle nostre radici! Non

dobbiamo essere noi a compiere passi indietro perché, altrimenti, le risposte che avremo saranno sempre al ribasso. È sufficiente considerare che la messa in sicurezza, il restauro del portale del Pasquino e della Pasquina sembra essere un’operazione impossibile; ad oggi non è chiaro a chi competa intervenire! Credo non sia così complesso ingiungere, visto che la struttura si affaccia sulla pubblica via, le opere necessarie di salvaguardia e restauro ed attivare le procedure che il codice per i beni culturali prevede. È mai possibile – si chiede Barotti – che non ci siano soldi, personale per difendere, concretamente, il nostro patrimonio architettonico e storico (la mente va alle parole del Mibac su Villa Massoni)? Dobbiamo assistere, inerti, sopratutto la politica, alla dispersione della nostra memoria? La soluzione che si pensa è forse quella di mettere una fotografia per testimoniare un monumento andato perduto?».

E ancora: «ricordo che nel dicembre 2018 Italia nostra incontrò il sindaco che, affrontando la questione del Pomario Ducale, rispose di non aver ancora messo mano al problema ebbene mi sarei aspettato, dopo oltre un anno, che l’associazione avesse chiesto all’assessore Guidi se Persiani avesse, perlomeno, iniziato ad interessarsi, con quali provvedimenti o progetti, alla realizzazione del giardino rinascimentale. Un cenno avrebbe meritato anche la vicenda relativa alla perequazione, alla mancata risposta dell’Amministrazione alla domanda, più volte avanzata, dall’ingegnere Carlo Milani, sulle opere pubbliche previste ed attese! Penso che il compito dei cittadini, delle associazioni sia anche quello di chiedere conto agli Amministratori della loro gestione, di controllare che le promesse non restino tali ma diventino realtà. Italia nostra ha sempre dimostrato di essere un efficiente guardiano, ha sempre lottato, con tenacia e costanza, per il patrimonio culturale, ambientale del nostro territorio pertanto, sono certo, che la proposta degli orti urbani sia un errore recuperabile; un passo falso che non intacca l’autorevolezza di un’associazione a cui si rivolge, con affetto e riconoscenza, lo sguardo di quanti amano la storia, le ricchezze culturali ed ambientali di Massa. Mi auguro – conclude il consigliere di opposizione – che la città alzi la testa, ritrovi l’orgoglio, si riprenda dallo smarrimento che l’ha portata ad essere in una condizione ancor più difficile rispetto al passato per dare avvio ad un percorso di rinascita che parta dalla salvaguardia e valorizzazione delle testimonianze lasciateci da chi ci ha preceduto.»«