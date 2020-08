“Ambiente diritti lavoro”, incontro pubblico di Angelica Gatti (Sinistra Civica Ecologista) a Ricortola

MASSA – “Ambiente diritti lavoro”. È il titolo dell’incontro pubblico organizzato da Angelica Gatti per la Lista Sinistra Civica Ecologista, in programma per domani, venerdì 28 agosto, alle 21 al Parco di Ricortola. Si parlerà del cuore del programma della lista in queste elezioni regionali: la transizione ecologica, cercando di tenere insieme il filo rosso dei diritti che legano il lavoro di qualità e la tutela ambientale.

Nella prima parte dell’incontro verrà presentato il “Rapporto sullo stato dei diritti in Italia”, insieme a Valentina Calderone e Angela Condello, curatrici del rapporto. Il Rapporto è realizzato da oltre 10 anni dall’associazione “A Buon Diritto”, che coordina ricercatori, attivisti e accademici di tutta Italia per fare ogni anno una valutazione approfondita sui punti di avanzamento o di regressione in tutti gli ambiti dei diritti. Da qui si partirà per affrontare il tema dell’ambiente da prima a livello nazionale, insieme a Francesco Paniè della associazione “Terra!”, andando a valutare qual è lo stato dell’arte e quali sono le misure messe in campo dagli ultimi governi e le prospettive da tracciare. Si arriverà poi alla situazione particolare della nostra provincia: bonifica della zona industriale, a che punto siamo? Cave di marmo, quale prospettiva per ambiente e lavoro? Interverrà Paolo Gozzani, segretario provinciale della Cgil, Roberto Pucci, ex sindaco di Massa, Daniele Terzoni, attivista ambientalista. Coordina il dibattito Angelica Gatti, Candidata della lista sinistra civica ecologista.