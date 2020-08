Scuole, Bernardi (Alternativa per Carrara): «Ai genitori servono risposte»

CARRARA – “Bimbi e genitori degli asili nido: gli invisibili del Covid-19”. Il consigliere comunale di Alternativa per Carrara Massimiliano Bernardi interviene per sollecitare risposte da parte dell’amministrazione comunale di Francesco De Pasquale in merito alle scuole, e in particolare sulle misure che dovranno adottare i genitori per garantire l’ingresso a scuola dei figli. “Su sollecitazione di alcuni genitori – spiega il consigliere – ieri ho chiesto spiegazioni alla responsabile degli asili nido, in quanto nessuna informazione sull’organizzazione del servizio era stata data alle famiglie dei bambini iscritti , e pare che solo ieri siano partite delle raccomandate che tutt’oggi però non sono ancora state recapitate”. Il consigliere ha ricevuto alcune risposte che definisce”non esaustive”. Da qui la richiesta rivolta alle istituzioni: “Oltre a voler capire come si svolgeranno le attività, quali saranno gli orari gli orari e le modalità per l’ingresso e l’uscita dei bimbi, i genitori avrebbero diritto di conoscere le misure anti-covid durante il gioco i pasti ed il riposo. Come avverrà per esempio la misurazione della temperatura corporea: a casa? A tutte queste domande , alle quali ogni famiglia vorrebbe delle risposte, il silenzio da parte dei nostri amministratori sui servizi del nido, è tombale”. Secondo Bernardi : “Questo, inevitabilmente, significa una sola cosa: l’ Amministrazione è in gravissimo ritardo perché impreparata ed incapace a gestire le misure Anti-Covid e per insensibilità non tiene nella dovuta considerazione l’apprensione delle famiglie sia perché il virus è ancora in circolazione sia per il fatto che devono organizzarsi in tempo”.