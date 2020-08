Covid-19, l’opposizione chiede di fare chiarezza sui casi riscontrati a Marina di Massa

MASSA – «Vogliamo sapere le intenzioni dell’amministrazione riguardo gli esercizi che sono stati fatti riaprire visto che il sindaco è tutore della salute della città». L’opposizione chiede chiarezza sulla vicenda dei due casi di positività riscontrati in un locale di Marina di Massa. In conferenza stampa si rivolge ai vertici della Asl e al sindaco di Massa, “non con l’intenzione di creare allarmismi” , dice Dina Dell’Ertole, seduta in consiglio tra i banchi di di Alternativa Civica, “ma per rasserenare gli animi”.

“Sono qua per chiedere risposte su quanto accaduto. Se si conoscono gli avvenimenti si possono rasserenare gli animi, altrimenti no. E ci tengo a sottolineare che fare chiarezza significa difendere i diritti dei cittadini», prosegue la consigliera di minoranza.

La lente dell’opposizione si sofferma in particolare sulle comunicazioni inviate dalla Asl ai giornali riguardo due casi di positività riscontrati in un noto locale di Marina di Massa. «La prima comunicazione è stata rassicurante – interviene il consigliere Alessandro Volpi (Pd) – la precisazione, invece, non era del tutto coerente con quel primo messaggio. Crediamo che Asl e amministrazione debbano colloquiare parlando la stessa lingua – continua Volpi – altrimenti il rischio è quello di un rimpallo responsabilità e quello di non prendere decisioni indispensabili». Nel merito è stata presentata un’interpellanza.