«I consigli comunali in streaming sono una presa in giro per la città»

Flash mob organizzato da Movimento giovanile della sinistra, Giovani Democratici, Movimento Cinque Stelle e Left laboratorio politico per convincere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Persiani a tornare a svolgere i consigli comunali in presenza. «Riteniamo che il consiglio comunale in via telematica – dice Andrea Sirgiovanni del Mgs – sia stata una soluzione giusta per i mesi di lockdown ma ora è necessario tornare a comunicare in maniera chiara nel luogo del confronto».

A partecipare anche i consiglieri comunali di minoranza. Tra loro c’è chi come Agostino Incoronato della lista Uniti per la città solleva il tema dei problemi tecnici che si verificano durante le sedute telematica: «Lo streaming non va bene. I contatti si interrompono, va via il collegamento. È nell’interesse della democrazia tornare a svolgere i consigli in aula». E di democrazia parla anche la consigliera comunale Dina Dell’Ertole di Alternativa Civica: «La democrazia è sospesa a Massa», e la consigliera del Movimento Cinque Stelle, Luana Mencarelli, secondo la quale, il confronto, via streaming, sarebbe più “facile”: «è più facile discutere dietro uno schermo come dei leoni della tastiera. Se dici qualcosa che non aggrada, ti viene tolta la parola. È un sistema che facilita la riduzione della democrazia». Secondo il consigliere Gabriele Carioli si tratta di una presa in giro: E noi siamo stufi. Utilizzano la sala a loro piacimento. O c’è chiarezza o saremo costretti a valutare delle nuove azioni perché questo non è il modo di gestire l’attività pubblica». Anche il consigliere Uilian Berti parla di “presa in giro”: «La sala viene utilizzata per tutti gli scopi tranne che per quello del confronto consiliare. Questa è assenza di rispetto delle istituzioni democratiche e paura del confronto». E se proprio la modalità virtuale dovrà restare, per Elena Mosti (Volpi Sindaco) «l’amministrazione dovrebbe valutare la possibilità di tornare in aula almeno per affrontare i temi più importanti per lo sviluppo della città». A partecipare all’evento anche l’ex assessora alla cultura, Eleonora Lama, oggi militante di Italia Viva, uscita dal retro del palazzo, per cause indipendenti dalla sua volontà, nel giro di 48 ore ma non proprio intenzionata a restare in silenzio: «Credo che i cittadini di Massa quando hanno votato per un cambiamento non volessero un cambiamento in peggio, in termini di rappresentatività, ma in meglio».