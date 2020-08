Movida e scontri, Baruzzo (Fdi): «Il problema della sicurezza a sinistra c’è solo in campagna elettorale»

MARINA DI CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo da Lorenzo Baruzzo, responsabile regionale del dipartimento sicurezza di Fratelli d’Italia.

L’aggressione perpetrata nella notte tra sabato e domenica scorsa a Marina di Carrara, da giovani scalmanati in preda ai fumi dell’alcol o chissà che altro, ai danni degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Carrara intervenuti per sedare l’ennesima rissa della movida marinella, sembra aver destato l’attenzione della “politica” locale sul problema della sicurezza sociale.

Infatti ora da sinistra al centro, i partiti politici, stimolati dalla campagna elettorale, si assestano sulle nostre posizioni chiedendo il potenziamento delle Forze dell’Ordine e la presenza dell’esercito, cavalcando a scopi elettorali, quelli che sono da sempre, i cavalli di battaglia della destra italiana rappresentata da Fratelli d’Italia.

La cosa non ci può che far piacere, perché Fratelli d’Italia è l’unico partito che, con la coerenza e la serietà che lo contraddistingue, chiede da anni più uomini in mezzo alla strada, tra la gente per garantire la sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori di polizia, con l’utilizzo anche delle Forze Armate in ausilio alle Forze dell’Ordine, richiesta fatte più volte sia a livello locale (sarebbe sufficiente scorrere a ritroso le cronache locali per leggere che noi conosciamo il problema “sicurezza” ed abbiamo le competenze tecnico/politiche per risolverlo) anche e soprattutto in parlamento da Giorgia Meloni e da altri nostri parlamentari ai due governi succedutisi in questa legislatura, ma che non hanno avuto risposte concrete, richieste che andavano anche nella direzione dell’abolizione della legge 110/2017 la c.d. legge sul reato di tortura voluta soprattutto dal PD, che sembra emanata per “legare le mani” agli operatori di polizia.

Chiediamo pertanto ai rappresentanti di questi partiti atti concreti. Al sindaco di Carrara, seppur occupato a difendersi da procedimenti penali che lo riguardano (per noi fino a prova contraria è innocente) chiediamo di chiedere la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed in quella sede chiedere al Prefetto oltre che più uomini e mezzi per le Forze dell’Ordine che venga destinato a Carrara, un battaglione dei Paracadutisti della Folgore di stazza nella vicina Pisa in quelle che viene convenzionalmente definita “operazione strade sicure”

Chi sta dalla parte della legalità e della sicurezza dei cittadini non teme più “uniformi” in giro per la città.

Da parte nostra continueremo a batterci affinché le Forze dell’Ordine siano dotate da subito, su tutto il territorio nazionale di strumenti che possano consentir loro di lavorare in sicurezza per la sicurezza dei cittadini, tra questi strumenti non dovrà mancare ad esempio il taser (una bella scarica elettrica ridurrebbe a più miti consigli anche i più scalmanati)

Infine, ma non per ultimo anzi, vada la nostra solidarietà e vicinanza agli agenti aggrediti, lo abbiamo già fatto privatamente e lo facciamo anche pubblicamente, ma non per scopi elettorali come altri, ma perché la destra italiana, oggi rappresentata solo da Fratelli d’Italia è sempre da sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine, senza se e senza ma, da Giorgio a Giorgia.