«Basta ridurre i servizi al Monoblocco»

CARRARA – “Giovedì 20 agosto non è stata certo una giornata facile per gli operatori sanitari e l’addetta alla segreteria del piano R del Monoblocco di Carrara. Né, ovviamente per gli utenti che vi si trovavano. Le numerose persone che, dovendo stare a distanza di sicurezza, lamentavano in modo comprensibilmente concitato l’accesso difficoltoso alla segreteria sono state protagoniste e testimoni di un disservizio che poteva essere facilmente evitato”. Lo scrive in una nota il comitato primo soccorso e urgenza di Carrara.

“Quello che è stato ormai è stato, ma vorremmo che fosse evitato per il futuro il ripetersi di simili spiacevoli episodi.

Il fatto. Confusione e vociare contro i presenti, medici e operatori, da parte degli utenti/pazienti che si sono trovati in una ressa, prodotta dalla improvvisa decisione dell’Azienda Usl di accorpare due Segreterie, endocrinologia e radiologia, in un ferragosto ancora contrassegnato da misure di emergenza. Ci chiediamo chi sia responsabile di questa decisione e su quali riscontri obiettivi l’abbia presa. A noi appare persona ignorante, nel senso letterale della parola, di specifiche problematiche e di qualche cosa che rimanda alla sicurezza imposta dal Covid in tutti i luoghi in cui possa prodursi un affollarsi di persone. Da tempo il nostro Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara solleva la problematica del modus operandi dei vertici ASL, che prendono decisioni in solitudine senza tenere in debito conto i fabbisogni dei cittadini e eventuali rapporti con le organizzazioni sindacali, che possono intervenire sempre soltanto quando il fatto è compiuto.

Come appunto quel benedetto giovedì 20 agosto quando tra caldo e distanze di sicurezza da rispettare, risposte da ritirare e a appuntamenti da prendere si è ingenerata veramente parecchia confusione al piano R del Centro Polispecialistico. Possibile che nessuno degli operatori che vi lavorano e conoscono la realtà non abbia cercato di dissuadere l’azienda dal procedere a “strizzare” ulteriormente il personale in servizio al monoblocco?

Perché procedere, accorpando le due segreterie, a limitazioni per semplici servizi ordinari, quando i politici promettono di elargire milioni di euro per progetti straordinari? E allora una calda esortazione ai vertici amministrativi di ASL: garantite un servizio continuativo e efficace, senza silenziosi tagli a sorpresa. Su questo dovete rendicontare in prima persona alla collettività che si rivolge alla sanità pubblica, rispettandone i fabbisogni coerentemente con le vostre responsabilità. Basta con le riduzioni/sospensioni di servizi al monoblocco”.