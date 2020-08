MASSA-CARRARA – «Anche i nigeriani di notte escono e non rispettano le regole della quarantena, per cui non stupisce seppur indigna parecchio la notizia della fuga dalla quarantena dei migranti positivi al Covid-19 della struttura di via Stradella a Marina di Massa». Inizia così l’attacco di Massimiliano Bernardi, consigliere dei Alternativa per Carrara, su quanto avvenuto venerdì notte. «Per il panico creato al centro di accoglienza massese sono intervenuti polizia e carabinieri, è successo venerdì sera e prontamente l’interessamento della Prefettura di Massa-Carrara ha riportato alla calma intorno alle 22.30. Pare quindi che ai migranti le misure restrittive anti-contagio stiano strette e, fregandosene del fatto che essendo positivi al Covid-19 sono soggetti che potrebbero infettare altre persone, scappano dai centri. Migranti infetti liberamente in giro per le nostre città, situazione gravissima, considerato i sacrifici che tutti noi abbiamo fatto durante i mesi del lockdown per cercare di limitare i contagi».

«Sentiamo – prosegue Bernardi – quali scuse riusciranno ad inventarsi i gestori della premiata cooperativa Casa Betania e se gli esponenti della sinistra cittadina avranno ancora il coraggio di offendere chi dice la verità a tutela della salute pubblica. Gli sbarchi in Italia continuano senza sosta e sono già diverse decine, se non centinaia, i migranti positivi al covid che hanno trovato accoglienza nelle nostre città. Per loro, come per tutti gli italiani positivi, è previsto il regime di isolamento fino a negativizzazione del tampone. Per tutti quelli che sono stati colpiti dal coronavirus, invece, anche se asintomatici la legge prevede che sia necessaria la quarantena . È la prassi da quando Carrara, Massa, l’Italia e il pianeta Terra sono stretti nella morsa della pandemia. Ma sono già diversi i casi segnalati di migranti che, anche se posti in quarantena, privi di senso di responsabilità, privi di regole, di controllo e di rispetto verso chi li ospita, decidono comunque di allontanarsi dai centri di accoglienza, nonostante siano portatori dell’infezione. A Carrara gli ospiti della strutture in quarantena fotografano le staffette delle polizia e carabinieri per fare cosa? Non sono chiacchiere campate in aria ma verità documentate. Pare anche che chi sia al corrente delle fughe notturne, stia cercando in tutti i modi di tenere all’oscuro le autorità competenti. Mi auguro che questo gravissimo comportamento dei nigeriani ospitati nelle strutture di Massa, Spondarella e Carrara venga ridimensionato immediatamente dai responsabili della struttura e che sulla segnalazione del sottoscritto intervenga il sindaco e il Prefetto. Il mio compito è quello di denunciare pubblicamente il mancato rispetto delle regole da parte dei migranti per una questione di sicurezza sanitaria, infatti ci troviamo ancora in piena emergenza Covid-19, giorno dopo giorno aumentano i contagi e, nella nostra zona, abbiamo vissuto il dramma della parte più colpita della Toscana per cui non possiamo permettere di tacere se viene messa a rischio la nostra salute».