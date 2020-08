Elezioni regionali, chiuse le liste: ecco chi sono i 54 candidati di Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Si sono ufficialmente chiuse le liste per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Per quanto riguarda la provincia apuana sono 14 che sosterranno 6 candidati alla presidenza della Regione. In tutto i candidati al Consiglio regionale di Massa-Carrara sono 54. Riportiamo di seguito i loro nomi.

EUGENIO GIANI

Candidato coalizione di centrosinistra sostenuto da sei liste (Pd, Italia Viva con +Europa, Orgoglio Toscana per Giani presidente, Verdi, Sinistra civica ecologista, Svolta!);

Orgoglio Toscana

Zubbani Angelo Andrea, Della Zoppa Valentina, Lorenzini Moreno, Peruta Carla.

Partito Democratico

Giacomo Bugliani, Roberta Crudeli, Francesco Micheli, Elisabetta Sordi

Italia Viva

Novoa Claudio, Rossetti Alice, Cancogni Jacopo, Cavellini Clara.

Svolta!

Borrello Anna Chiara, Alticozzi Lucio, Viotti Valentina, Borgna Francesco.

Sinistra Civica Ecologista

Daniele Canali, Annalisa Folloni, Giulio Francesconi, Angelica Gatti.

Europa Verde

Cella Laura, Neri Silvano, Stanila Lavinia Mirela, Nicoli Roberto.

SUSANNA CECCARDI

Candidata coalizione centrodestra sostenuta da quattro liste (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Toscana Civica);

Lega

Canepa Emanuele, Fumanti Federica, Pieruccini Nicola, Cantoni Eleonora.

Forza Italia

Benedetti Stefano, Colacicco Orietta, Matteo Mastrini, Danesi Barbara

Fratelli d’Italia

Amorese Alessandro, Baldoni Romina, Zangani Umberto, Aiazzi Manuela.

Toscana Civica

Nespolo Diego Carrara, Bertolini Denise, Cofrancesco Antonio, Turitto Francesca.

TOMMASO FATTORI

Candidato governatore unica lista Sì Toscana a Sinistra

Sì, Toscana a Sinistra

Del Padrone Monica, Bardoni Riccardo, Mulazzani Simona, Orlandi Paolo.

IRENE GALLETTI

Candidata governatore per Movimento 5 Stelle unica lista

Movimento 5 Stelle

Giovannelli Elisa, Benussi Antonio.

ROBERTO SALVINI

Candidato governatore unica lista Patto per la Toscana

Patto per la Toscana

Barelli Silvia, Novelli Giuliano, Torre Simona, Vecchiatti Matteo.

SALVATORE CATELLO

Candidato governatore lista unica PC

Partito Comunista

Guadagnucci Andrea, Marchetti Katiuscia, Fenzi Francesco, Cei Giulia.