«Scarsa attenzione alla selezione del personale da parte della Giunta di Tresana»

LUNIGIANA – Il Gruppo Consigliare di “Il futuro di Tresana” richiama l’Amministrazione Comunale di Tresana e il Sindaco Mastrini (in foto) ad una maggiore e più adeguata vigilanza sulle modalità di selezione del personale, relativa all’assunzione di tre operai categoria B1 , due a tempo parziale e uno full time. “A tal fine – rammenta il gruppo – la stessa Amministrazione ha pubblicato in data 3 gennaio 2020 Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, tramite Centro per l’Impiego, di un operatore full time categoria B, posizione economica B1; in tale avviso veniva così riportato: “ Mansioni: piccoli lavori edili e conduzione di mezzi di trasporto inferiori a 35 q”, per cui veniva richiesto tra i requisiti per tale mansione patente C con CQC. Lo stesso Avviso prevedeva all’art. 6 che le prove pratiche dovessero essere inerenti il profilo professionale. Ora, se il profilo per l’impiego full time prevedeva anche la conduzione di mezzi di trasporto, perché la Commissione ha deciso di far svolgere solamente la costruzione di un muro in 30 minuti e basta? E perché la conduzione dei mezzi di trasporto non è stata verificata? E’ vero che la gestione delle prove di selezione viene affidata ad una Commissione, ma è compito della Giunta, quale organo di gestione amministrativa e di indirizzo politico, nominare la stessa e dare garanzia di efficienza, efficacia ed economicità.

“Avevamo chiesto alla Giunta e al Sindaco massima attenzione alla selezione del personale – prosegue il Gruppo – ma osserviamo, con rammarico, una scarsa attenzione. La garanzia della trasparenza, che non mettiamo assolutamente in discussione, anche perché necessaria, non viene garantita con il disinteresse dell’Amministrazione a tutta la procedura di selezione. La Giunta, e quindi il Sindaco che la presiede, deve lasciare autonomia alla Commissione, ma nello stesso tempo vigilare affinché l’Avviso pubblico sia rispettato, questa è competenza di tali organi. Il Comune di Tresana ha bisogno di operatori capaci di svolgere tutto quello che è stato stabilito nella mansione, ma se non si verifica durante le prove, come si può garantire?”