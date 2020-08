«Garante del disabile, ok all’istituzione della figura. Ma deve essere nominata dal Consiglio Comunale»

MASSA – “Si sta “discutendo” in Commissione sociale il Regolamento Comunale del Garante della persona disabile. Virgolette che sono d’obbligo, dati i condizionamenti di ostentata autosufficienza della maggioranza e le posizioni dettate dal vicino appuntamento con le elezioni regionali, che non sempre alimentano e promuovono un confronto politico costruttivo”. Esordiscono così in una nota i consiglieri di Massa Stefano Alberti, Gabriele Carioli, e Giovanni Giusti. “Come componenti della commissione riteniamo molto positiva l’istituzione del Garante, a patto che tale figura abbia autonomia, competenze, funzioni chiare e riconosciute. Le proposte che abbiamo presentato in commissione vanno in questa direzione”.

“Per una figura di garanzia come il Garante – proseguono i consiglieri – il soggetto istituzionale incaricato della responsabilità di scelta e di nomina non può che essere il Consiglio Comunale, auspicabilmente previa selezione attraverso apposito bando pubblico. Con un coinvolgimento del Consiglio Comunale uscirebbe rafforzata la rappresentatività e l’autorevolezza della figura del Garante, in caso contrario (nomina diretta del Sindaco o della Giunta) si creano le premesse per una sorta di condizionamento oggettivo: il controllato che nomina il controllore.

I compiti e le funzioni del Garante non possono essere circoscritti alle sole attività della macchina comunale e delle sue articolazioni territoriali, ma dovrebbero essere estesi anche a società, enti, istituzioni ed aziende partecipate dal Comune di Massa (o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza) e nei confronti di consorzi e società a cui il Comune di Massa, a qualsiasi titolo, partecipi. L’allegato D del RU “Programma di abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche”, strumento innovativo ma purtroppo disatteso, dovrebbe essere monitorato costantemente dal Garante, figura ideale al quale affidare incarico di verifica ed impulso per riuscire finalmente a tradurre in applicazioni concrete quanto riportato su carta. Riteniamo infine necessario un report annuale del lavoro svolto, da presentare in Consiglio Comunale entro il mese di marzo successivo”.