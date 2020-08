Venerdì Eugenio Giani a Pontremoli con i candidati Sordi e Bugliani

PONTREMOLI – Domani, venerdì, Eugenio Giani sarà a Pontremoli per un’iniziativa pubblica fissata per le 16.30 in Piazza Duomo. Di seguito riportiamo la dichiarazione di Elisabetta Sordi: «Domani sarò insieme a Eugenio Giani e Giacomo Bugliani in Lunigiana, a Pontremoli. Nella Toscana che abbiamo in mente non esistono periferie e territori marginali. Si riparte insieme: questo ci ha insegnato il periodo difficile che stiamo ancora vivendo. Vi aspetto venerdì pomeriggio, alle 16.30, a Pontremoli, in Piazza Duomo».