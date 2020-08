Consigli comunali in videoconferenza fino al 15 ottobre. L’annuncio del presidente Benedetti

MASSA – I Consigli comunali di Massa si svolgeranno in videoconferenza fino al prossimo 15 ottobre, data di fine dello stato di emergenza. Lo fa sapere il presidente Stefano Benedetti, dopo le polemiche delle ultime settimane sollevate dall’opposizione che chiedeva lo svolgimento in presenza nell’aula consiliare. «Sulla modalità di svolgimento dei Consigli comunali – afferma Benedetti – dopo le proteste inoltrate dalla minoranza che li chiede da tempo ed a viva voce in presenza, ho incaricato il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione del Comune Virgilio Vitaloni, il quale, dopo aver eseguito tutte le verifiche del caso, ha concluso che la sala consiliare non deve essere utilizzata per nessun tipo di attività e per lo svolgimento delle riunioni devono essere favorite le modalità a distanza on-line o in video conferenza fino al termine dello stato di emergenza, prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Dpcm».

«In effetti – sottolinea Benedetti – in tutti i decreti del presidente del Consiglio, compreso l’ultimo, viene precisato che devono essere favorite le riunioni on-line. Concordo, ovviamente, con il responsabile del servizio, aggiungendo che sarebbe comunque impossibile garantire la sicurezza e la distanza per un cinquantina di presenze, considerando che durante i lavori del Consiglio, dopo ogni contatto, spostamento o cambio di microfono, sarebbe necessaria la sanificazione immediata non solo della sala, ma anche dei condizionatori con notevole aggravio delle spese. Senza considerare l’obbligo di tenere sul viso per diverse ore le mascherine di protezione con tutti i rischi del caso. Per questi motivi, confermo che almeno fino al 15 ottobre 2020 i Consigli comunali si svolgeranno con la modalità in remoto».