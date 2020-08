FdI: “I cittadini sono stufi dei fuochi d’artificio dopo la mezzanotte”

CARRARA – «Diverse persone ci segnalano che il fenomeno dei fuochi di artificio nelle ore serali e notturne, anche dopo la mezzanotte, ha ormai raggiunti livelli insopportabili». A farsi portavoce dei cittadini carraresi è Fratelli d’Italia, che spiega: «Infatti, tale attività di “divertimento” riservata a pochi ha avuto negli ultimi tempi una consistente escalation in diverse zone della Città , in particolare a Marina di Carrara. Sistematicamente ogni settimana, si ripetono dei rumorosi fuochi di artificio: due, tre, giorni di fila, anche due volte per sera ad intervalli di due/tre ore tra uno “spettacolo” e l’altro».

«Detto ciò – continuano – nonostante le ripetute segnalazioni di cittadini, e alcuni interventi , non si é riusciti a interrompere questo fastidioso fenomeno , che ricordiamo causa disturbo della quiete pubblica e provoca panico agli animali domestici. Inoltre, detti spari, essendo materiale esplodente, potrebbero provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito. Ebbene, la domanda sorge spontanea, queste persone che esplodono fuochi d’artificio e simili sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge? Detto questo, ancora una volta, spiace constatare l’immobilità e il lassismo del sindaco e della Giunta. A tal proposito – aggiungono – giova ricordare che gli amministratori grillini, al fine di garantire la sicurezza urbana, la pubblica incolumità e il decoro urbano, hanno adottato (sciacquandosi per l’ennesima volta la bocca) un nuovo regolamento di Polizia Urbana, che ahimè, risulta essere, alla prova dei fatti, l’ennesimo mero esercizio di stile anziché la stella cometa da seguire. Del resto i presunti novelli Robespierre sembrano essere diventati degli ignavi Ponzio Pilato che non perdono occasione per sfuggire alle loro responsabilità. Parole parole parole e la famigerata “task force antidegrado” ai box. Suvvia amministratori grillini – conclude Fratelli d’Italia – se ci siete battete un colpo…non d’artificio però».