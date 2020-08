Zubbani torna in campo: l’ex sindaco di Carrara si candida alle elezioni regionali

CARRARA – Torna in campo l’ex sindaco di Carrara, Angelo Zubbani. L’esponente di punta del Partito socialista della Toscana ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre. L’ex primo cittadino correrà per la circoscrizione di Massa-Carrara nella lista “Orgoglio Toscana per Giani presidente” a sostegno del candidato governatore di centrosinistra Eugenio Giani.

È un ritorno in campo ben accolto da sostenitori e militanti socialisti dopo le difficilissime settimane passate in ospedale da Zubbani in seguito alla grave caduta avvenuta in montagna all’inizio di febbraio scorso che aveva fatto temere il peggio per l’ex sindaco carrarese.

Zubbani ha una lunga carriera politica a livello locale: prima dei 10 anni da sindaco era stato più volte consigliere comunale e assessore. Attualmente è segretario regionale del Psi.