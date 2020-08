«Telecamere già presenti in città». Il M5s risponde a Baruzzo (M5s)

CARRARA – «Leggiamo con attenzione ogni consiglio che il signor Baruzzo, coordinatore di Fratelli d’Italia, rivolge costantemente al sindaco. Peccato però che, spesso, i consigli si rivelano inutili, come in questo caso, in quanto le telecamere che lui chiede sono già presenti, soprattutto nel centro storico, nelle piazze e nelle vie citate nel suo articolo (tra cui piazza Alberica e via Giovan Pietro) e sono tutte collegate con entrambe le forze dell’ordine presenti nella nostra città, Polizia e Carabinieri». Il gruppo consiliare del M5s di Carrara risponde al coordinatore comunale di Fdi Lorenzo Baruzzo.

«Senza entrare nel dettaglio di quale sia la loro ubicazione – proseguono i pentastellati – il numero totale di telecamere sul territorio è di 90, oltre a quelle per la lettura delle targhe che sono 12, piazzate in 6 varchi cittadini. Ringraziamo l’amministrazione comunale per l’ulteriore intervento che sta portando a compimento con la collocazione di telecamere in alcuni punti in prossimità degli edifici scolastici».