Regionali 2020, i candidati di Lega, Forza Italia e Toscana Civica

MASSA-CARRARA – Elezioni regionali Toscana 2020: la data di apertura delle urne è fissata per il 20 e 21 settembre. Tra i candidati provinciali della Lega a sostegno della candidatura di Susanna Ceccardi figurano Emanuele Canepa, ex consigliere comunale e compagno dell’attuale assessora alla cultura Veronica Ravagli, Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier nonché direttore generale della Federazione gelatieri, Federica Fumanti, coordinatrice della Lega di Aulla e Podenzana ed Eleonora Cantoni, consigliera comunale di Massa.

Il partito di Forza Italia per ora in provincia ha ufficializzato un solo candidato: Orietta Colaccicco, presidente dei Paladini Apuo Versiliesi che ha vissuto a lungo al Cinquale. Fonti interne al partito rivelano altri tre nomi che sembrano essere certi: Stefano Benedetti, che potrebbe essere anche il capolista apuano, Matteo Mastrini, sindaco di Aulla, e Barbara Danesi, ex dipendente della Cassa di risparmio di Carrara e parente di Riccardo Bruschi, che nella città del marmo è il coordinatore di Forza Italia.

In corsa c’è anche la lista di Toscana Civica, formazione politica figlia del gruppo “Cambiamo con Toti” nata di recente e inserita nella coalizione di centrodestra a sostegno del candidato presidente alla Regione Toscana Susanna Ceccardi. I primi due nomi annunciati per la lista sono quelli di Diego Nespolo, di Luni, e di Antonio Cofrancesco, ex consigliere della lista Persiani adesso nel gruppo misto ma a supporto della maggioranza.