Valettini alla Azzolina: «Con queste regole è impossibile assicurare il servizio scuolabus »

Il presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana, Roberto Valettini, anche sindaco di Aulla, scrive al Ministero dell’Istruzione per sollevare la questione dei mezzi di trasporto pubblici impiegati per portare i bambini a scuola.

“Come noto – scrive Valettini nella lettera indirizzata alla Ministra Azzolina – le nuove linee guida nazionali, prevedono che il metro di distanziamento sui mezzi di trasporto sia rispettato anche tra alunni sugli autobus del trasporto scolastico comunale (scuolabus). Potrà essere utilizzato solo 1 posto a sedere ogni 2: così la capacità degli scuolabus sarà dimezzata. Per i Comuni , che organizzano il servizio, la scelta obbligata è di raddoppiare gli scuolabus e/o le corse, e quindi gli autisti.

Rispetto all’obbligo di distanziamento di 1 metro sullo scuolabus sono previste eccezioni per fratelli e sorelle o per i tragitti con tempo di percorrenza inferiori a 15 minuti, con inevitabili ricadute sulle famiglie che abitano più lontano da scuola, che fanno maggiore uso del servizio e sui Comuni al di fuori delle grandi aree urbane, soprattutto quelli piccoli e montani. Il raddoppio dei mezzi e del personale è condizione impossibile da realizzare con le risorse di cui i Comuni attualmente dispongono”.

Talmente impossibile da rendere la lettera dei comuni della Lunigiana, un vero e proprio messaggio di aiuto: “è indispensabile che il Governo individui nuove risorse da destinare ai Comuni per assicurare un servizio indispensabile per il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

E’ giusto prevedere regole a tutela della salute dei ragazzi, degli operatori dei trasporti e del personale scolastico, ma non è possibile che le inevitabili maggiori spese gravino sulle casse dei Comuni già provate dall’emergenza COVID-19. In alternativa potrebbe essere rivalutata la possibilità di occupare tutti i posti a sedere con obbligo di indossare la mascherina”.