Focolaio a Carrara, Fi: «Pronti a organizzare iniziative per chiudere quel centro»

CARRARA – «Sulla questione contagi degli extracomunitari di Casa Betania, organizzeremo una serie di iniziative e manifestazioni, fino a che la stessa non sarà chiusa definitivamente». Una presa di posizione non indifferente quella di Forza Italia, che prosegue: «Ma non solo, è nostra intenzione incontrare, appena si sarà insediato, il nuovo Prefetto di Massa Carrara Claudio Ventrice, unico rappresentante in loco del Governo, per chiedere l’avvio di una indagine sul fatto accaduto e quindi un monitoraggio su tutte le strutture della zona per accertarne la qualità ed il funzionamento. Chiediamo, inoltre, che vengano effettuati i tamponi Covid 19 a tutti gli extracomunitari della provincia ospiti delle case di accoglienza, ciò per poter intervenire per via preventiva, evitando ulteriori contagi in mezzo alla popolazione».

«In città e sui social gira la voce che qualcuno fosse già stato al corrente che qualche extracomunitario aveva contratto il virus e se ciò venisse confermato – continuano gli azzurri Gianni Musetti, Stefano Benedetti e Lucian Martisca – sarebbe gravissimo perché tacere una informazione del genere potrebbe creare una situazione di grave contagio generale. L’altra questione sulla quale interveniamo per richiedere le dimissioni del sindaco De Pasquale è quella emersa da un’intervista e cioè l’uso politico di un problema che riguarda tutti i cittadini e la loro sicurezza. In sintesi il sindaco nell’intervista ha dichiarato di aver fatto inviare un comunicato con una informazione “neutrale”, evitando volutamente di scrivere la nazionalità dei contagiati, perché siamo già in clima elettorale. A tal proposito riteniamo che il sindaco non possa e non debba fare campagna elettorale manipolando informazioni e notizie utili a tutta la cittadinanza, soprattutto come in questo caso che riguarda la salute e l’interesse di tutta la comunità. Questo fatto – conclude Forza Italia – deve essere considerato gravissimo ed è quello che ci spinge a chiedere le sue dimissioni ufficiali ed a inoltrare una segnalazione al Ministro degli Interni».