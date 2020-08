Regionali 2020, ecco i candidati apuani della lista “Sinistra Civica Ecologista”

MASSA-CARRARA – La lista “Toscana sinistra civica ecologista”, coalizione nata dall’unione delle forze di Articolo Uno, Comunità Civica Toscana e 2020a Sinistra, ieri in piazza Alberica a Carrara ha presentato i quattro candidati al Consiglio regionale in vista delle elezioni del 20-21 settembre per sostenere il candidato di centrosinistra Eugenio Giani.

Si tratta di Angelica Gatti, Daniele Canali, Giulio Francesconi e Annalisa Folloni. Di seguito le loro biografie:

ANGELICA GATTI

Ha 31 anni ed è di Massa. Dopo la laurea triennale a Pisa ha proseguito gli studi presso l’Università di Bologna conseguendo la laurea magistrale in Economia e Diritto, con una tesi sul lavoro nell’economia digitale, partecipando e scrivendo sugli scioperi dei rider. Ha portato avanti la specializzazione nell’ambito della disciplina con un Master alla Sapienza di Roma in Diritto del Lavoro. Oggi svolge il periodo di pratica come consulente del lavoro. La passione e l’impegno politico è iniziato in giovane età: dalla rappresentanza di istituto al Liceo Classico di Massa, ha continuato le battaglie del movimento studentesco a Roma come responsabile del sindacato studentesco nazionale. Ha aderito fin dalla fondazione al progetto di Sel con Nichi Vendola, quindi a Sinistra Italiana e LeU.

Si candida ora per la prima volta partecipando alle prossime elezioni regionali. Nella lista “Sinistra Civica Ecologista” intende rappresentare una generazione con idee di sinistra che ha deciso di scendere in campo. L’obiettivo è riportare le persone a credere nella Politica e nella possibilità di un cambiamento reale nelle vite di ciascuno e per le generazioni future. Nella convinzione che l’azione collettiva sia capace di indirizzare le scelte politiche verso la solidarietà, la riduzione della disuguaglianza sociale e la responsabilità nei confronti dell’ambiente. Il suo slogan è: “Una Toscana Coraggiosa!”

GIULIO FRANCESCONI

Ha 33 anni e vive a Montignoso, lavora come impiegato presso la società Agrolab Ambiente con sede a Carrara.

La passione per la politica lo accompagna dai tempi del liceo, il suo impegno politico attivo comincia nel 2008 come primo Segretario Provinciale dei Giovani Democratici.

Nel 2011, a 24 anni, inizia il suo percorso a livello amministrativo come Consigliere Comunale di Montignoso, ruolo che ricopre ancora grazie alla ricoferma elettorale del 2016; dal 2019 è Consigliere Provinciale di Massa Carrara.

Crede fermamente che la politica oggi debba tornare a trasmettere valori come l’uguaglianza, la sensibilità e il rispetto verso il prossimo.

DANIELE CANALI

Nato l’11 luglio 1962 a Carrara dove vive e lavora.

ANNALISA FOLLONI

Nata a Filattiera (MS) il 19 agosto 1956. Cresce in una famiglia di piccoli commercianti e consegue il diploma di Geometra nel 1975 presso l’Istituto “P.Belmesseri” di Pontremoli. Dopo la maturità lavora per anni come coordinatrice nel mondo delle colonie di vacanza Olivetti a Brusson in Valle d’Aosta e Marina di Massa, in un contesto che risente ancora delle visioni e dell’impegno educativo di Adriano Olivetti. Si impegna nel mondo del volontariato e dell’associazionismo. Negli anni ’90 come presidente del “Comitato Cernobyl” organizza per molti anni l’accoglienza estiva presso famiglie di bambini provenienti dalle zone contaminate. Partecipa attivamente fin dagli anni ’80 alle prime esperienze di integrazione dei nuovi cittadini, attraverso corsi di lingua e iniziative comunitarie. Opera attivamente da decenni nel mondo della donazione di sangue all’interno dell’Associazione Fratres.

Nel 1994 inizia ad occuparsi della “cosa pubblica” e ricopre la carica di Consigliere Comunale del Comune di Filattiera fino al 1999. Dal 1999 e fino al 2006 è Assessore alle Politiche sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Filattiera. Nel 2014 viene eletta per la prima volta sindaco del Comune di Filattiera. Nel 2019 viene riconfermata alla guida del Comune con il 63% dei voti. E’ Assessore alla Pubblica Istruzione e Trasporti (quale Sindaco di Comune aderente) dell’Unione di Comuni Montana della Lunigiana. E’ membro del Consiglio Regionale e Nazionale di ALI- Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie – la casa degli amministratori riformisti italiani.

Al centro della sua attività di sindaco pro-tempore ha messo il dialogo costante con le persone e l’assidua presenza al servizio della Comunità, l’attenzione al mondo della scuola e l’impegno per garantire prossimità e vicinanza rassicurante a tutta la popolazione, in particolare agli anziani. Annalisa è sposata con Pietro. Hanno una figlia, Melania, nata nel 1988 e laureata in scienze della formazione. Vive con la famiglia a Filattiera.