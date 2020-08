Movida, l’opposizione: «La nostra mozione ha fatto muovere il sindaco»

MONTIGNOSO – E’ un coro unanime quello della minoranza in consiglio comunale di Montignoso Democratica, Lega e Movimento 5 Stelle, sulla gestione degli eccessi della movida estiva nella frazione di Cinquale. “La nostra mozione ha fatto fortunatamente muovere il Sindaco Lorenzetti in modo più incisivo” – spiegano i consiglieri Del Freo, Bandini, Bertocchi, Cella e Lenzetti – “l’abbiamo protocollata il 17 luglio e il 22 luglio il Sindaco si è fatto promotore di una riunione a Palazzo Ducale tra le istituzioni e gli operatori turistici e commerciali: ne è scaturita una maggiore sinergia con i locali notturni e un aumento degli steward privati messi a disposizione dagli stessi locali, oltre che un continuo monitoraggio da parte delle forze dell’ordine che già svolgevano numerosi controlli nelle settimane precedenti. Questa è la riprova che se la politica si interessa dei problemi in modo incisivo e costante, può elaborare soluzioni o miglioramenti richiesti dalla comunità. Martedì prossimo discuteremo la nostra mozione in consiglio comunale, un atto talmente importante che ha portato le forze di maggioranza ad elaborarne uno simile per intestarsene politicamente il merito. A noi ciò interessa poco, l’importante è aver migliorato una situazione notturna che ci era segnalata da cittadini, turisti, commercianti, albergatori e balneari. Ora non bisogna abbassare la guardia, dato che ci sarà il picco della stagione turistica con il weekend di ferragosto: un bel segnale sarebbe il rafforzamento del servizio notturno della polizia municipale, che ora viene fatto solo un paio di giorni alla settimana e termina all’una di notte. In consiglio chiederemo di aumentare le notti o almeno portare l’orario di servizio fino alle due.”