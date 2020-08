“Vita indipendente”, la Lega: se Pd e M5s bisticciano non può pagarla la comunità

MASSA-CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo dalla segreteria provinciale della Lega.

Leggiamo sulla stampa dello scontro Grillo-Rossi sulla gestione della Regione Toscana riguardante il progetto “vita indipendente”. Restiamo basiti dalla discussione, in quanto coloro che hanno diritto alla partecipazione del progetto da anni cercano di far sentire la propria voce in Regione senza risultati. La lista di attesa è ancora lunga e i finanziamenti al progetto troppo limitati rispetto agli ambiziosi target che erano stati prospettati per aiutare fattivamente i diversamente abili a crearsi un’indipendenza e un’autonomia.

A leggere le vicende di questi ultimi giorni sul fatto, noi davvero non sappiamo se sentirci più presi in giro dal M5s o dal Pd.

Noi ci chiediamo come sia possibile che l’esponente del partito del M5s si erga a paladino dei diritti dei disabili, quando la prima cosa che il suo partito ha fatto quando ha cambiato partner politico al governo è stato cancellare il ministero alla disabilità che la Lega aveva fortemente voluto.

Al tempo stesso leggiamo sempre sulla stampa che a seguito della coraggiosa protesta di questi giorni da parte di persone in lista di attesa per avere i contributi, la Regione finalmente, nel giro di una giornata, ha già pronto l’atto per stanziare un aumento dei finanziamenti al progetto “vita indipendente”.

Per anni il Pd ha fatto orecchie da mercante alle numerose richieste di chi aveva bonariamente fatto affidamento sul progetto restando con tante promesse e nessun fatto: adesso in piena campagna elettorale la Regione stanzia nuovi finanziamenti?

Da anni vengono chiesti aumenti del fondo per togliere ai disabili la beffa di una lettera che dice loro che hanno diritto al contributo ma sono finiti i soldi!

A quanto pare in queste elezioni si assiste spesso al tocco della bacchetta magica: abbiamo sentito annunciare già piogge di soldi per la sanità adesso anche per questo.

A questi punti ci poniamo diverse domande.

Il Pd e il M5s, adesso “fidanzati politici” al governo, fanno finta di litigare per la campagna elettorale in toscana oppure i bisticci sono reali e tira aria di crisi? Qualsiasi sia la risposta non può pagarla la comunità.

I soldi arrivano tutti per coincidenza e fortunatamente ora, sotto elezioni, oppure ci sono sempre stati e sono stati trattenuti nell’angolino per anni nel totale disinteresse dei diritti delle persone diversamente abili?

Se così fosse sarebbe cosa grave: non si gioca con la vita e la salute delle persone.

La Toscana inclusiva non si costruisce con le parole ma con i fatti e non è più tollerabile vedere i fatti solo dopo essere arrivati alla disperazione e a ridosso delle elezioni.