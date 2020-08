Musetti e Martisca (Fi): «In via Carriona cumuli di rifiuti, siamo in stato di emergenza?»

CARRARA – Gianni Musetti e Lucian Martisca di Forza Italia denunciano una discarica abusiva in via Carriona. Riportiamo di seguito il loro comunicato.

Dopo la denuncia della discarica di Bonascola ci sono state fatte altre segnalazioni a cui facciamo fatica a credere, montagne di rifiuti sul nostro territorio, dal litorale fino al centro storico, le nostre isole ecologiche sono completamente abbandonate .

Una delle segnalazioni piu scioccanti arriva dal centro storico, dove in Via Carriona, all’altezza del ponte Baroncino, si è creata una vera e propria montagna di rifiuti, proprio su una delle strade più trafficate di Carrara e nel pieno del centro storico, in piena stagione turistica.

L’amministrazione non vede, non sente e non fà ssolutamente nulla a riguardo, siamo completamente abbandonati da tutti, perche se ci fosse un amministrazione seria, rigida, con piani ambiziosi, o almeno minimamente impegnata nella gestione amministrativa, tutto questo non succederebbe.

Nausicaa ha incrementato la raccolta differenziata in diversi quartieri di Carrara, ma probabilmente si è scordata delle isole ecologiche ancora presenti sul nostro territorio, perche è impossibile vedere ogni giorno ammassi di rifiuti in ogni punto di raccolta, tutto ciò è imbarazzante, vergognoso.

Nell’ultimo periodo Nausicaa, con sede su territorio carrarino, ha aumentato il personale, assumendo per lo più cittadini Massesi. Nulla in contrario con i cugini Massesi, ma con la fame di lavoro che c’è nel nostro comune, come mai sono stati assunti più cittadini di Massa che di Carrara? È un domanda che sorge spontanea e del tutto legittima.

Se si vuole davvero far rinascere questa città bisogna ripartire dai nostri cittadini, riorganizzarsi e ascoltare le loro richieste e trovare un modo per soddisfare i loro bisogni, soprattutto quando si parla di lavoro su territorio Carrarino.

Il Sindaco se la prende con Massa perché ha ottenuto e voluto con forza il potenziamento della sanità, evidentemente lavorando bene e facendosi sentire in Regione, ma poi l’azienda comunale multiservizi di qui lo stesso De Pasquale è socio unico in quanto Sindaco, assume tutti Massesi a discapito dei disoccupati Carraresi?

Chiediamo a Nausicaa di prestare più attenzione alle isole ecologiche sul nostro territorio, trovare una soluzione che potrebbe essere l’aumento dei cassonetti oppure raddoppiare i turni del ritiro rifiuti, perche Carrara non merita questo, e soprattutto chiediamo al primo cittadino Francesco De Pasquale di svegliare gli amministratori di Nausicaa che lui stesso ha voluto e nominato.