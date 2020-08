Manenti (Pd): «Per Nardi un incarico prestigioso. Giusto riconoscimento per l’impegno profuso»

MASSA-CARRARA – “E’ con grande orgoglio e stima che nella serata di mercoledì abbiamo appreso l’elezione dell’Onorevole Martina Nardi a Presidente della Commissione attività produttive alla Camera dei Deputati”. Lo afferma il Segretario provinciale del Pd Enzo Manenti, che poi continua: “In rappresentanza del Partito Democratico provinciale voglio sottolineare in primo luogo l’impegno e la preparazione che Martina ha sempre dimostrato che, se possibile, si è fatto ancora più grande durante il periodo di lockdown e delle fasi emergenziali, e tale considerazione si è avuta anche in Parlamento, dove l’apprezzamento di queste qualità ha generato stima e consenso personale che si è tradotto in un incarico così prestigioso. Non secondario anche il dialogo che l’ on. Nardi ha aperto tra il Partito Provinciale ed i massimi rappresentanti istituzionali, come, ad esempio, gli incontri organizzati con la Ministra Paola De Micheli per fronteggiare il crollo del ponte di Albiano Magra ed il rilancio del progetto della Pontremolese, o con il sottosegretario al MI.SE on. Alessia Morani per approfondire la fase di ripartenza post Covid. In quei momenti – conclude Manenti – si è colta la capacità politica e la vicinanza al territorio che danno testimonianza del giusto modo di svolgere il ruolo di Parlamentare, con meno azioni eclatanti e più fatti concreti”.

Tale carica sarà molto importante – chiude il segretario – in primis, per la stessa Onorevole, offrendole la possibilità di essere incisiva nel prossimo futuro, ma anche per il Partito provinciale, che attraverso lei avrà un occhio attento sulle norme che il Parlamento andrà a discutere, potendo contare sul rapporto diretto con la Presidente”.