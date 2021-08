«Rumori molesti di auto e moto, giorno e notte. E le forze dell’ordine dove sono?»

MASSA – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Massimo Cei a proposito del problema dell’inquinamento acustico a Massa.

Due giorni fa avete trattato delle spiagge libere della riviera apuana (scritto volutamente in minuscolo…),ora vorrei brevemente intrattenervi su un altro aspetto negativo della nostra zona, tralasciando le miriadi di altri problemi, in gran parte voluti dai cittadini che poi fanno gli scandalizzati (vedi sporcizia).

No, ciò che voglio sottolineare sono invece i fin troppo molesti rumori degli scarichi, sicuramente fuorilegge, di molti motorini, moto di grossa cilindrata, nonché di auto, anch’esse palesemente…”bombate” (in tutti i sensi, soprattutto quello acustico). Questi avvengono di giorno, di notte, sempre. Ora mi chiedo: ma costoro non incappano mai in qualche pattuglia? Non dico di vigili urbani, perché di costoro si è persa la traccia da anni, ma poliziotti, carabinieri o altro? Le forze dell’ordine lasciano forse perdere per l’…inquieto vivere? D’altra parte li capirei, magari si prendono un “papagno” dal multato, offeso nei suoi diritti di chiassatore compulsivo. E debbono stare anche zitti, visto che le leggi da un po’ di tempo hanno preso a tutelare i delinquenti.