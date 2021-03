Un lettore: «Un pisciatoio all’aperto in pieno giorno a Marina di Carrara. Bisogna intervenire»

MARINA DI CARRARA – «Un pisciatoio all’aperto in pieno giorno». È la segnalazione che è arrivata in redazione da un lettore di Marina di Carrara nella zona di via Venezia più vicina all’incrocio con via Rinchiosa (foto). «Cosa aspetta il Comune a intervenire? Prima di tutto con sanzioni e pene esemplari (la legge non ammette ignoranza) poi con una riqualificazione dell’area oggetto di questo degrado in pieno centro per di più. Inoltre suggerisco corsi intensivi di educazione civica ai giovani colti in flagranza di reato ed anche ai genitori, forse primi responsabili di questi atti dei loro figli. Fenomeni da terzo mondo da bloccare con urgenza».