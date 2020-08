«”Cena in Blu”, dimenticati i commercianti di via Maggiani»

MARINA DI CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo dai commercianti di via Maggiani a Marina di Carrara.

“Spero che un giorno così non ritorni mai più” ma a Carrara è impossibile. In riferimento alla Cena in Blu del 27 agosto 2020, i commercianti di via Maggiani di Marina di Carrara trovano curioso apprendere dalla stampa di questa iniziativa, non hanno mai avuto notizia alcuna da parte della nostra amministrazione o chi altro avrebbe dovuto occuparsene. Si apprende inoltre che in via Maggiani i veicoli possono transitare e quindi conferma che tale strada non è neppure stata presa in considerazione per eventuali cene da parte delle pizzerie presenti o passeggiate per lo shopping. In questa situazione davvero difficile e straordinaria che ci ha portato a modificare tanti progetti e la chiusura forzata delle attività commerciali ci deve portare a ripartire consapevoli delle tante conseguenze economiche che questa crisi avrà in ogni settore e per trovare soluzioni e superare le prossime future avversità serve unione e consapevolezza da chi ci governa perché Marina di Carrara non è solo determinate strade.